O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse hoje que a "determinação" da equipa de futebol "continua intocável", apesar da "fase menos boa", e frisou que "os caminhos se fazem de altos e baixos".

Durante o discurso na cerimónia em que foram anunciados os nomeados dos galardões Cosme Damião, realizada numa unidade hoteleira em Lisboa, o líder dos 'encarnados' salientou que o Benfica "não entrou em euforias antes, nem vai entrar em depressão agora".

"Por muito ruído que façam os pessimistas do costume, os especialistas em dizer mal e, sobretudo, aqueles que esperam que tudo corra mal para poderem falar, a nossa determinação continua intocável", referiu Luís Filipe Vieira.

A equipa do técnico Bruno Lage chegou a liderar a I Liga de futebol com sete pontos de avanço sobre o segundo classificado FC Porto, mas as derrotas nas últimas duas jornadas, precisamente diante dos 'dragões' e Sporting de Braga, respetivamente, deixaram o Benfica apenas com um de vantagem.

Contudo, para o presidente "nada estava ganho e nada está perdido", acreditando que no final haverá conquistas importantes.

"Mantemos a liderança da Liga e estamos cientes que todos os caminhos se fazem de altos e baixos. Acredito que a esta fase menos boa, seguir-se-á um trajeto que culminará, por duas vezes, no Marquês de Pombal", vincou.

Por fim, passou uma mensagem de união "para no fim, vencer".

"É importante continuarmos juntos. Unir esforços. Continuar a apoiar jogadores e equipa técnica para superar as dificuldades que surgirem. Com determinação e querer. É esta a nossa fibra. É este o nosso ADN. Nunca desistir. Nunca baixar os braços. Nunca vergar. Para no fim, vencer", frisou.

Os vencedores dos galardões serão revelados no dia 04 de março, na Gala do 116.º Aniversário do clube lisboeta, no Campo Pequeno, em Lisboa.