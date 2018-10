Varandas não viaja para negociar Rui Patrício e Gelson Martins

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, não acompanhou a equipa nesta deslocação à Ucrânia. A equipa viajou ao meio dia desta quarta-feira, depois do treino em Alvalade. Segundo Record apurou, o líder leonino vai permanecer em Lisboa devido a compromissos inadiáveis relativos aos processos dos jogadores que rescindiram, no defeso, alegando justa causa.

Desde que tomou posse, o médico, de 39 anos, não hesitou em assumir a condução destes processos procurando resolver um assunto delicado. Conforme noticiámos oportunamente, há casos que estão muito avançados, e o responsável máximo dos leões entende que será produtivo dedicar-se a este dossiê pois a representação do clube na Ucrânia está devidamente acautelada.

