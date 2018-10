O atleta recusou a proposta apresentada pelo Central Coast Marines. Clube diz que a não ser que haja investimento externo, dificilmente o contrato se vai concretizar.

O jamaicano Usain Bolt, oito vezes campeão olímpico nos 100, 200 e 4x100 metros, foi hoje afastado dos treinos da equipa australiana de futebol Central Coast Marines, depois de ter recusado uma proposta de contrato.



Em comunicado, a equipa australiana, com a qual Bolt está a treinar em regime experimental desde Agosto, garante que continua em negociações com o atleta jamaicano, mas admite que só com apoios externos poderá formalizar o vínculo.



"Sem uma contribuição financeira externa, é bastante improvável que Usain Bolt e o Central Coast Marines possam chegar a acordo", refere o comunicado do clube, acrescentando que Bolt regressará aos treinos "quando, e se, for formalizado um acordo".



Em 31 de Agosto, Bolt, uma das maiores referências do atletismo mundial, estreou-se como futebolista, com a camisola da equipa australiana, tendo apontado os seus dois primeiros golos em 12 de Outubro, na vitória por 4-0 sobre o South West United, num encontro de pré-época.