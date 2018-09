O adepto avense saiu do recinto algemado.



O jogo que opôs este domingo o Desportivo das Aves ao Marítimo, da quarta jornada da I Liga de futebol, ficou marcado por uma detenção no final entre os adeptos avenses.



No final do encontro houve alguma confusão entre os adeptos locais e as autoridades, depois de, por razões ainda desconhecidas, ter existido um ambiente de alguma tensão durante o jogo, que culminou com a carga policial no fim e a detenção de um elemento alegadamente afecto à claque do Desportivo das Aves.



Uma unidade da polícia de intervenção, que reforçou o contingente policial no estádio após o intervalo, chegou mesmo a carregar sobre os adeptos após o apito final do jogo que o Marítimo venceu por 1-0, acabando mesmo por deter um dos adeptos, que deixou o recinto de jogo algemado.



Com o triunfo, o Marítimo subiu ao terceiro lugar da I Liga, com nove pontos, enquanto os avenses partilham com o Portimonense os dois últimos lugares, com apenas um ponto.