UEFA suspeita de jogo combinado na Liga dos Campeões

O L'Équipe revela esta sexta-feira que a UEFA alertou as autoridades francesas para uma possível combinação de resultado no Paris SG-Estrela Vermelha (6-1), para a Liga dos Campeões desta época. Segundo o diário gaulês, um dirigente do emblema sérvio apostou cerca de cinco milhões de euros em como a equipa iria perder por cinco golos de diferença, o que veio efectivamente a acontecer.





O jornal refere que a UEFA - alertada por uma fonte bastante credível - avisou o procurador responsável por crimes financeiros dias antes da partida em questão, realizada a 3 de Outubro, dando conta de uma possível situação de match-fixing. Apenas o presidente Aleksander Ceferin e alguns elementos mais próximos estavam ao corrente.

Recorde-se que o PSG já vencia por 4-0 ao intervalo, fazendo depois o quinto aos 70', com o Estrela Vermelha a reduzir aos 74'. Ao minuto 81, o resultado ficou fechado em 6-1.