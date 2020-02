A UEFA não pode intervir no caso de racismo que aconteceu no estádio do Vitória de Guimarães e que envolveu o avançado do FC Porto Moussa Marega. A organização diz que apenas pode intervir nos jogos que ocorrem nas suas próprias competições e que cabe às associações nacionais lidarem com o caso.

Em resposta a questões enviadas pela SÁBADO, a federação que regula o futebol europeu explica que "apenas pode abrir processos disciplinares em jogos que decorram nas competições da UEFA". Para casos que aconteçam no âmbito da Liga Portuguesa, como aquele que teve Marega como alvo, "a associação nacional competente é a responsável".



O Conselho de Disciplina da FPF confirmou esta terça-feira a abertura de um processo disciplinar ao V. Guimarães na sequência dos insultos racistas a Marega, ocorridos no V. Guimarães-FC Porto, realizado domingo. O Ministério Público instaurou um inquérito na sequência deste incidente, que já mereceu a condenação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa, entre outros



A UEFA introduziu, em 2013, um processo de três passos para todas as competições que cabe às associações nacionais garantirem que as regras são seguidas. AS três regras são as que estão abaixo:



Passo um

Se o árbitro se aperceber de algum comportamento racista, ou for informado disso pelo quarto árbitro, deverá interromper o jogo. Nessa altura solicitará que seja feito um anúncio pela instalação sonora pedindo aos espetadores para pararem imediatamente com todos os comportamentos racistas.

Passo dois

Se o comportamento racista não terminar após o reinício do jogo, o árbitro suspenderá o encontro por um período razoável de tempo, por exemplo, de cinco a dez minutos, e pedirá às equipas para regressarem aos balneários. Será feito um novo anúncio pela instalação sonora do estádio.

Passo três

Como último recurso, se o comportamento racista continuar após o segundo reinício, o árbitro poderá dar definitivamente o jogo por terminado.



O árbitro que apitou a partida entre FC Porto e Vitória de Guimarães, Luís Godinho, informou o delegado da Liga Augusto Carvalho do que se estava a passar no do Guimarães. O aviso foi feito quando houve uma falta junto a uma das linhas laterais, momento em que o juiz da partida confirmou a situação para a qual Marega lhe teria chamado a atenção anteriormente - de que estava a ser alvo de insultos racistas.

Como Marega abandonou o campo e os cânticos cessaram, o árbitro não sentiu a necessidade de completar o primeiro passo.



Decorria o minuto 70 quando Marega pediu a sua própria substituição. O avançado portista marcou o 2-1 e os adeptos do V. Guimarães não gostaram dos festejos do jogador e começaram a atirar cadeiras e lançar insultos racistas. Sérgio Conceição falou com o jogador, já fora das quatro linhas, e logo de seguida ordenou a substituição.

Esta terça-feira, fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou à Lusa a identificação de várias pessoas suspeitas de dirigirem cânticos e insultos racistas a Marega, sem adiantar o número de suspeitos, acrescentando que continua a efetuar diligências para identificar outros envolvidos.