Treinadores criticam escolha de Rúben Amorim para o Sporting de Braga

A Associação Nacional dos Treinadores de Futebol manifestou esta quinta-feira "o seu repúdio" após o anúncio de Rúben Amorim como novo treinador principal do Sp. Braga, considerando que este é mais um "triste episódio que mancha a classe dos dirigentes e desprestigia a imagem do futebol português". A ANTF fala mesmo em "vergonha", num comunicado que terá a ver com o facto de o novo técnico dos minhotos não ter as habilitações necessárias para assumir o comando da formação principal.Na mesma nota, a ANTF revela que "irá propor ao Governo da República a alteração do Regime Jurídico das Federações Desportivas, no sentido de ser retirada aos clubes (Liga) a autonomia que, presentemente, lhes assiste para decidirem em causa própria em matérias tão sensíveis como a elaboração do Regulamento de Competições, assim como as consequências do seu incumprimento.""A Direção da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, ao tomar conhecimento através da comunicação social da recente contratação de Rúben Amorim para o cargo de treinador principal da equipa sénior do Sporting Clube Braga – SAD, vem publicamente manifestar o seu repúdio por mais este triste episódio, que mancha a Classe dos Dirigentes e desprestigia a imagem do Futebol Português. UMA VERGONHA!Não é nosso intento personalizar. Pautamos a nossa atuação pela defesa da aplicação da lei e dos regulamentos, em nome da verdade desportiva e sempre na defesa dos interesses de TODOS os treinadores. Lamentamos por isso, que apesar de termos dos melhores interpretes e treinadores de futebol do mundo, continuemos a assistir a uma carência tão latente a nível do dirigismo clubístico.Sublinhamos que cada vez mais, a melhoria do futebol passa pelo aumento das qualificações profissionais e estas pelo aumento do nível quantitativo e qualitativo da educação e formação profissional.A ANTF irá propor ao Governo da República a alteração do Regime Jurídico das Federações Desportivas, no sentido de ser retirada aos clubes (Liga) a autonomia que, presentemente, lhes assiste para decidirem em causa própria em matérias tão sensíveis como a elaboração do Regulamento de Competições, assim como as consequências do seu incumprimento.Quem não é capaz de respeitar os próprios regulamentos que elabora, não é digno de ter essa autonomia regulamentar!Rio Tinto – Gondomar, 26 de Dezembro de 2019A Direção."