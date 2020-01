Transferências: o dia que podia ter mudado a minha vida

A carregar o vídeo ...

Como teria sido a história do futebol português se Eusébio tivesse ido para o Sporting – os leões aliciaram-no com uma mala de dinheiro – e não para o Benfica? Este é um dos casos mais famosos, mas houve outros: João Moutinho falhou a transferência do FC Porto para o Tottenham porque a inscrição foi feita um minuto depois da hora; e Simão Sabrosa já estava no aeroporto, para ir a Liverpool fazer os exames médicos, quando o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, lhe ligou a dizer que afinal não havia acordo entre os clubes. Atraz esta semana sete histórias de transferências que estiveram quase a acontecer.Figura do FC Porto campeão europeu em 1987, Paulo Futre teve nesse verão os grandes clubes da Europa atrás de si. "Tive reuniões com representantes do Real Madrid, Barcelona, Juventus e Inter de Milão. Entretanto, chegamos a acordo com o Inter no Mundialito, em Itália, e ia ser apresentado dali a dois dias, quando acabasse a competição. Terminamos a reunião às 2h da manhã, fui para o hotel, adormeci como jogador do Inter e no dia seguinte tomei o pequeno-almoço e o almoço como jogador do Inter. Às 14h, estou a entrar no elevador para ir dormir a sesta e aparece-me o Pinto da Costa a dizer que estava ali o Jesús Gil y Gil com um camião de dinheiro. Tanto eu como o FC Porto pedimos o dobro do que tinha oferecido o Inter e ele aceitou. A minha vida mudou em poucas horas. Aliás, à noite já estava numa discoteca de Madrid com 6 mil aficcionados do Atlético".

Futre reconhece que se tivesse ido para Real Madrid ou Barcelona teria conquistado mais títulos (nos colchoneros só ganhou duas Taças do Rei) e algumas Bolas de Ouro. Mas não se arrepende: "Se calhar tinha sido só mais um nesses clubes e hoje não era uma lenda no At. Madrid".