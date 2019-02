Um comunicado da claque do FC Porto onta com várias expressões utilizadas no pedido de abertura de instrução feito pelo clube da luz.

O comunicado dos Super Dragões (SD) a abordar o momento em que Fernando Madureira confrontou Paulo Gonçalves num restaurante foi, afinal, uma "sátira" à defesa do Benfica no E-toupeira. No texto escrito pela claque do FC Porto no seu Facebook estão várias expressões utilizadas pela defesa encarnada no âmbito daquela acusação, que, por sinal, vêm em aspas no comunicado dos SD.



"Esse comunicado foi uma sátira, um comunicado que o clube do Paulo Gonçalves fez quando aconteceu o E-toupeira. É uma réplica desse comunicado, feito para gozar com eles", confirmou Madureira à CMTV.



Expressões como "não teve conhecimento ou participação nos actos que são imputados" surge no texto de hoje dos SD mas também no documento a pedir a instrução, onde se lê "a Benfica SAD não teve conhecimento ou participação nos atos que são imputados a Paulo Gonçalves".



Também os termos "surpresa e perplexidade" foram utilizados pelos encarnados e hoje pelos Super Dragões, tal como a frase, em referência ao vídeo, "sejam as mesmas verdadeiras ou não (o que se desconhece, mas no que se quer crer)".



Leia o comunicado dos Super Dragões na íntegra:



A Associação Super Dragões "não teve conhecimento ou participação nos actos que são imputados" a Fernando Madureira, que sempre "deu mostras de competência e integridade" no desempenho do seu papel de assessor para a administração da claque.



É, portanto, com "surpresa e perplexidade" que vemos as imagens que têm sido divulgadas pelos órgãos de comunicação social, "sejam as mesmas verdadeiras ou não (o que se desconhece, mas no que se quer crer)", e obtidas de forma lícita ou não, com o consentimento dos envolvidos.



A Associação Super Dragões sente-se igualmente na necessidade de acrescentar que os actos que estão a ser assacados ao indivíduo Fernando Madureira "nada têm a ver com o prosseguimento do interesse e objecto da entidade colectiva".



Reafirmamos, assim, a nossa "convicção e confiança" de que o Fernando Madureira "poderá demonstrar a licitude de todos os seus procedimentos e condutas".