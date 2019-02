Os leões já não ganhavam há três jogos consecutivos. Marco Soares viu o seu golo pelo Feirense anulado aos 25 minutos.

O Sporting terminou a onda de derrotas com uma vitória sobre o Feirense este domingo por 3-1.



Antonio Briseno marcou um autogolo na sua baliza, levando o resultado para 1-0, aos 44 minutos. Após o intervalo, Bruno Fernandes marcou de cabeça o segundo graças a um cruzamento de Diaby na direita, e voltou a fazer o mesmo aos 69', ampliando a vitória do Sporting.



O Feirense, último classificado na tabela nesta 21.ª jornada da I Liga, teve um golo anulado pelo VAR aos 25 minutos, marcado por Marco Soares.



O Feirense conseguiu reduzir a desvantagem com um golo de Steven Petkov aos 76 minutos.



Com esta vitória, o Sporting conservou o quarto posto da classificação, agora com 42 pontos, menos sete do que o Sporting de Braga (terceiro), oito do que o Benfica (segundo) e nove do que o FC Porto (líder), enquanto o Feirense, que estreou o treinador Filipe Martins, continua último com 14 pontos, menos seis do que o Marítimo, a primeira equipa acima da linha de despromoção.



No outro jogo da 21.ª jornada, o Benfica alcançou uma goleada história ao bater o Nacional por 10-0.



