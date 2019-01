O jogo entre FC Porto e Sporting chegou ao final empatado a uma bola, sendo necessário recorrer a grandes penalidades, no Estádio Municipal de Braga. É o primeiro troféu do treinador Marcel Keizer.

O jogo entre FC Porto e Sporting chegou ao final empatado a uma bola, sendo necessário recorrer a grandes penalidades, no Estádio Municipal de Braga.



É o primeiro troféu conquistado pelo treinador Marcel Keizer à frente da equipa principal de futebol dos leões.



O Sporting e o FC Porto chegaram ao final dos 90 minutos regulamentares empatados a um golo e vão decidir a final da 12.ª edição da Taça da Liga em futebol no desempate por grandes penalidades, em Braga.



Os 'dragões' marcaram primeiro, aos 79 minutos, por intermédio do suplente brasileiro Fernando Andrade, mas os 'leões' chegaram à igualdade, aos 90+2, pelo holandês Bas Dost, de penálti, após uma falta na área de Óliver sobre Diaby.



Os 'dragões' procuram o primeiro título na prova, na terceira final, enquanto os 'leões', pela quarta vez no jogo do cetro, tentam revalidar o título conquistado em 2017/18.



Com Lusa