O Sporting venceu hoje na visita ao Portimonense, por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, e aproveitou a derrota mais cedo do Benfica, em casa com o Tondela.

Os 'leões' inauguraram o marcador, com um golo de Bruno Fernandes, aos 23 minutos, mas Fabrício empatou para o Portimonense ainda antes do intervalo, aos 42. Muito perto do final, aos 89, o médio internacional português bisou na partida e deu a vitória à equipa lisboeta.

O Sporting coloca-se assim em igualdade de pontos com o Benfica, ambos 77, antes do dérbi de Alvalade, agendado para o próximo sábado (20:30), e a dois do FC Porto, com um jogo a menos e que no domingo visita o Marítimo. O Portimonense segue no 11.º lugar, com 35 pontos, sete acima da linha de descida.