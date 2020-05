Sporting regressa aos treinos com trabalho tático e físico

A equipa de futebol do Sporting regressou hoje aos treinos, após um dia folga, voltando a privilegiar o trabalho tático e físico, tendo em vista o reatamento da I liga, previsto para 04 de junho.

De acordo com informação disponibilizada no site do clube, o treinador, Ruben Amorim, "voltou a privilegiar o trabalho físico e tático", com a equipa a "corresponder positivamente às ideias e aos métodos".

O guarda-redes Renan Ribeiro e o avançado Luiz Phellype continuam a recuperar de lesões, não tendo integrado o treino, ao qual voltou a ser chamado o guarda-redes dos sub-23 Anthony Walker.

O Sporting, que volta a treinar no sábado, ocupa o quarto lugar na I Liga, suspensa a 10 jornadas do fim da época 2019/20 devido à pandemia, atrás do líder FC Porto, Benfica e Sporting de Braga.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, que tem o reinício previsto para 04 de junho e que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor 'encarnados' a 'azuis e brancos'.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.