Sporting paga um milhão em comissões na venda de Acuña

O Sporting comunicou à CMVM a venda de Marcos Acuña para o Sevilha. O valor (10,5 milhões de euros fixos, mais 2 por rendimento) já era conhecido mas os leões revelam agora que tipo de objetivos terá o internacional argentino de cumprir. Segundo a SAD verde e branca, os mesmos estão "relacionados com a participação do futebolista em jogos e com a participação do Sevilha na Liga dos Campeões."O Sporting adiantou ainda que a comissão a pagar pela transferência ascende aos 1,05 M€ e que "o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelo Sporting e pelo Sevilha, em partes iguais."A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248ºA do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com o Sevilla Futbol Club, S.A.D (adiante Sevilla) para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos e económicos do jogador Marcos Acuña.Em contrapartida da transferência, a Sporting SAD receberá o montante fixo de € 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil euros), acrescido de um valor condicional de até € 2.000.000,00 (dois milhões de euros), devido em função da obtenção de objectivos (i) relacionados com a participação do jogador em jogos e (ii) relacionados com a participação da equipa de futebol do Sevilla na Liga dos Campeões.Mais se informa que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a € 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil euros) e que o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e pelo Sevilla, em partes iguais