Vantagem moral. A do Porto de Conceição nos dois jogos de campeonato com Keizer (0-0 em Alvalade, 2-1 no Dragão). Vantagem estatística. A do Sporting de Keizer, vencedor da final da Taça da Liga vs Porto, em Braga, no desempate por penáltis. Está aqui montado um berbicacho de todo o tamanho. Como desatar o nó? É tricky. Só mesmo no Jamor, onde Sporting e Porto se encontram pela 11.ª vez, a oitava para a final da Taça de Portugal. As outras três dizem respeito à 1.ª divisão, em 1954 (SCP 5 FCP 1), 1956 (SCP 1 FCP 0) e 1972 (SCP 0 FCP 3). O balanço é favorável ao Sporting, quatro vitórias contra três derrotas mais três empates – todos eles resultam em finalíssima. Desta vez, a Taça é para ser decidida no próprio dia. Hoje, dia 25 Maio. O dia da finalíssima de 2000 entre estes dois clubes.

Posto isto, Sporting ou Porto? Nem um nem outro, impossível atribuir favoritismo a quem quer que seja. Um facto é indiscutível: o vencedor fecha a época como equipa portuguesa mais ganhadora da época 2018-19. Se recuarmos no tempo até 2000 (e o tal 25 Maio), é fácil entender o conforto do Sporting no clássico. Ou o desconforto do Porto. Tanto faz. Nas últimas cinco finais em campo neutro, por exemplo, o Sporting ganha todas. Todas, mesmo. Quatro no tempo regulamentar e uma nos penáltis. Coimbra (1-0), Leiria (1-0), Jamor (2-0), Algarve (2-0), Braga (3-1 penáltis), you name it. É um domínio intenso. A última derrota sportinguista é já de 2000 (faz hoje precisamente 19 anos), na finalíssima da Taça de Portugal, construída com golos de Clayton e Deco.