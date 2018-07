Buno de Carvalho não vai poder recandidatar-se à presidência do Sporting. O ex-presidente leonino foi, esta quarta-feira, a Alvalade entregar a candidatura às eleições de dia 8 de Setembro. No entanto, Jaime Marta Soares, Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, não aceitou a referida candidatura, por "constituir uma ilegalidade".

"Eu não controlo. Não interfiro no Conselho de Fiscalização. A seu tempo, tomarão a sua decisão. Só desejo que seja o mais rapidamente possível, que não se perca nem no espaço nem no tempo. A manter-se a suspensão de Bruno de Carvalho, o presidente da Mesa não pode cair numa ilegalidade, que era receber uma lista que está suspensa. Não o posso fazer", disse Marta Soares, justificando a decisão.

As eleições do Sporting estão marcadas para o próximo dia 8 de Setembro e até agora existiam 9 putativos candidatos.