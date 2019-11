Sporting goleia PSV Eindhoven e apura-se na Liga Europa

O Sporting qualificou-se hoje para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ao golear 4-0 na receção aos holandeses do PSV Eindhoven, em jogo da quinta jornada do grupo D.

Consciente de que o triunfo lhe garantia o apuramento, a equipa portuguesa entrou forte no encontro e, aos 16 minutos, já vencia por 2-0, com golos de Luiz Phellype (09) e Bruno Fernandes (16), tendo Mathieu (42) e novamente Bruno Fernadnes (64), de grande penalidade, conferido a goleada 'leonina'.

Com este triunfo, o Sporting manteve o comando do grupo com 12 pontos, garantindo já o apuramento para os 16 avos de final, mais dois pontos do que os austríacos do LASK Linz, que hoje venceram na Noruega o Rosenborg por 2-1 e também asseguraram a presença na fase seguinte.

O Sporting vai à Áustria na última jornada discutir o primeiro lugar do grupo, sendo que o empate basta aos 'leões'.