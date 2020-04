Sporting falha pagamento da primeira prestação de Rúben Amorim

O Sporting não pagou a primeira prestação da transferência de Rúben Amorim, no valor de 5 milhões de euros. Os leões informaram o Sp. Braga por carta antecipadamente, explicando que a decisão de suspender o pagamento fica a dever-se às consequências da pandemia do novo coronavírus, que já obrigou o clube a proceder a cortes de salários e a aderir ao regime de lay-off Segundo fonte da SAD verde e branca, trata-se de uma medida de gestão e não somente de tesouraria, tendo o pagamento da verba sido suspenso também pelo facto de, nesta fase, o Sporting ter ainda a receber tranches de outros negócios. Neste sentido, a mesma fonte sublinha que os leões pagarão esta primeira tranche ao Sp. Braga após a pandemia.Recorde-se que o Sporting contratou Rúben Amorim ao clube minhoto por 10 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão, no início de março. Ao leme dos leões, o novo técnico orientou apenas um encontro (triunfo caseiro sobre o Aves), antes da paragem das competições devido ao surto de coronavírus