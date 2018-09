O Sporting de Braga conquistou pela primeira vez a Supertaça de futebol feminino ao vencer o Sporting, por 5-4 no desempate nas grandes penalidades.



Em Viseu, Tatiana Pinto, aos sete minutos, deu vantagem às 'leoas', bicampeãs nacionais e vencedoras das últimas duas edições da Taça de Portugal, mas Francisca Cardoso, aos 82, levou o encontro para prolongamento.



No desempate, as bracarenses converteram todas as grandes penalidades, enquanto a guarda-redes do Sporting de Braga Rute Costa defendeu o remate da norte-americana Carlyn Baldwin.



O Sporting de Braga, vice-campeão nacional e finalista da Taça, conquistou o primeiro no futebol feminino, sucedendo no historial ao Sporting.