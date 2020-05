Sporting de Braga compensa sócios com 'voucher' nas lojas do clube

O Sporting de Braga vai compensar os sócios com lugar anual adquirido na época futebolística 2019/20, por não poderem assistir aos jogos em virtude da pandemia de covid-19, atribuindo um 'voucher' para utilizar nas lojas do clube.

O 'voucher' terá um valor variável e determinado em função do acesso de época que cada sócio possua.

O clube decidiu ainda que, "à semelhança do que já aconteceu nas últimas temporadas, oferecerá aos detentores de lugar anual 2019/20 todos os encontros da campanha europeia 2020/21", pode ler-se numa nota.

O clube liderado por António Salvador "agradece a compreensão dos seus sócios em todo este processo, ao qual clube e adeptos são alheios e que resulta num prejuízo global, tendo em conta que a presença de público é um dos elementos essenciais do jogo e que tanto a equipa como os sócios estarão privados dessa simbiose".

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, o único que não foi cancelado devido ao novo coronavírus, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica e FC Porto.

Após 24 jornadas, de um total de 34, o FC Porto lidera a competição, com mais um ponto do que o campeão Benfica (60 contra 59). O Sporting de Braga é terceiro classificado, com 46, e o Sporting segue em quarto, com 42.