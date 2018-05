Quem diria, hein?! O dérbi da penúltima jornada, no sábado, dia 5 de Maio (às 20h30), é inútil para as contas do título. Entre Sporting e Benfica, salvo seja. Porque o FC Porto está de olho em Alvalade. Em caso de empate, abrem-se logo as garrafas de champanhe e solta-se o grito de campeão preso há quatro anos. Caso contrário, basta-lhe um ponto na recepção ao Feirense, no dia seguinte.Então e o Sporting? E o Benfica? O dérbi desta época está condenado ao (in)sucesso. O vencedor disputa o play-off da Liga dos Campeões, o vencido contenta-se com a Liga Europa. Se acaba empatado, depende: o 0-0 favorece o Sporting, tudo o que for para cima de 2-2 beneficia o Benfica. O 1-1 iguala o resultado da primeira volta, na Luz, e remete o apuramento para a diferença de golos (neste momento o Benfica tem um goal-average de mais 17 golos em relação aos leões). Suspense. Muito, até porque o Sp. Braga está ali bem perto e também sonha.Seja como for, é um dérbi sem a importância do costume. O que nos faz recuar até à época 2003- -04, quando Sporting e Benfica esgrimem argumentos sobre o segundo lugar, o de acesso à pré- -eliminatória da Liga dos Campeões. Também aqui empatados em pontos (70) na penúltima jornada, o Sporting goza da vantagem do factor casa e entra deliberadamente ao ataque para resolver o assunto o mais depressa possível. Vale ao Benfica uma exibição perfeita do guarda-re-des Moreira a adiar os golos de Polga, Niculae e Tinga. Na baliza de Ricardo, só Fernando Aguiar semeia o pânico com um remate salvo na linha.É preciso Camacho fazer entrar Geovanni para desequilibrar o jogo a favor do Benfica. O brasileiro experimenta aos 80’ e a bola sai ligeiramente por cima. Aos 87’, Lourenço perde a bola no meio-campo e permite o contra-ataque, com Geovanni a acertar em cheio desde fora da área. Ricardo voa, em vão. É o 1-0 e o Sporting está fora dos milhões da Liga dos Campeões. O que se segue é uma vergonha, com a invasão de campo por parte de alguns adeptos da Juve Leo. A polícia actua, meio atarantada, e os ânimos ainda demoram a serenar. É este o jogo-teste de segurança para o Euro 2004? Vejam lá bem isso.Na época anterior, em 2002-03, o do costume: FC Porto de Mourinho avassalador no campeonato, com um avanço gigante sobre o resto do mundo. Com a Luz em obras para o Euro 2004, o palco do dérbi insosso é o Jamor. À falta de quatro jornadas, a diferença entre Benfica e Sporting é de 11 pontos. Cabe à equipa de Bölöni defender a honra, com Quaresma, João Vieira Pinto e Niculae no apoio ao 9 Kutuzov. A primeira meia hora é favorável ao Sporting, com um grande golo de Quaresma, num pontapé do meio da rua, e um outro atabalhoado de JVP (a meias com Hélder). O Benfica de Camacho só acorda na segunda parte, através de Sokota. Depois, há a épica zaragata entre Zahovic e JVP, antes e depois de serem expulsos com vermelho directo por António Costa. O Sporting ganha 2-1, só que não vai além do terceiro lugar.Já estamos em 1999, na hora do dérbi mais atípico de todos os tempos, o do terceiro lugar do campeonato, atrás do pentacampeão FC Porto e Boavista. Na última jornada, o Sporting está obrigado a ganhar no estádio da Luz; ao Benfica, basta-lhe o empate. Nos bancos das equipas, dois interinos: Shéu na ausência de Graeme Souness (já demitido na ressaca do 1-1 vs. Campomaiorense em casa), Ivkovic no lugar de Mirko Jozic (doente). Começa 11x11, acaba 10x10 com as expulsões de Marcos (59') e Bruno Basto (61'). A incerteza do resultado é uma constante com golos de Iordanov, Kandaurov, Poborsky e Rui Jorge na primeira parte. Na segunda, bis de Iordanov e empate de Nuno Gomes aos 86 minutos. O 3-3 afasta o Sporting do pódio, que será campeão no ano seguinte.O último dérbi insignificante é o da penúltima jornada, em 1984- -85. O FC Porto de Artur Jorge já é campeão nacional a três jornadas do fim (5-1 ao Belenenses no dia em que o Sporting patina em Vila do Conde: 1 -1). Na semana seguinte, a Luz recebe duas equipas sem eira nem beira. Na altura, não há cá Ligas dos Campeões nem pré-eliminatórias. É tudo muito mais simples. Tal como a vitória clara do Benfica por 3-1. Nené é o abre-latas de serviço, Romeu empata, Nené volta a dar vantagem ao Benfica e Diamantino fixa o resultado. O Sporting mantém o segundo, o Benfica acaba em terceiro. Esta época, como será?É que este ano só o 1º classificado tem acesso directo à Liga dos Campeões. O 2º tem de disputar uma pré-eliminatória e um playoff antes de chegar à fase de grupos. E o terceiro classificado vai para a Liga Europa. Além dessa perda de um lugar, os prémios de participação na Liga dos Campeões são muito superiores. O FC Porto deverá receber 43 milhões de euros se conquistar o título de campeão e a entrada directa na Liga dos Campeões. Já o Benfica, se ficar em 2.º e passar o playoff irá receber 41 milhões – o ranking explica as diferentes verbas: o FC Porto é 8.º, o Benfica é 10.º. Já o prémio do Sporting, se for 2.º e chegar à fase de grupos da Champions, será 20 milhões. A equipa de Alvalade recebe menos pois está fora do top 30 da UEFA.