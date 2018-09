Sousa Cintra no adeus: "Servirei o Sporting até à morte"

Presidente interino durante 78 dias, Sousa Cintra resgatou o clube do caos que se adivinhava e arrumou a casa. Diz que mandou embora 42 jogadores mas reduziu a massa salarial da SAD em 10 milhões de euros. E acredita que o clube ainda poderá receber 100 milhões de euros com os futebolistas que saíram de forma unilateral.

Na hora do adeus, após 78 dias de presidência interina, Sousa Cintra fez um balanço positivo. "Não gastei 20 milhões de euros, nem metade disso. E deixo tudo em ordem. Os ordenados em dia, dos jogadores e de todos os funionários. O Sporting pagou a todos os fornecedores, pagou a segurança social e os impostos. O que querem mais?"



"Está tudo preparado para que se possa fazer um empréstimo obrigacionista quando e no montante que quiserem", disse, em declarações à SIC. Abordou ainda a questão das rescisões unilaterais dos jogadores, na sequência das agressões na Academia de Alcochete: "Vamos receber para cima de 100 milhões, e se formos pelos valores dos contratos será para cima de 200 milhões. A FIFA tem de entender isso. As razões de rescisão não são válidas, falei com advogados brilhantes nesta área e estou absolutamente tranquilo. E receber os 100 milhões não vai demorar anos, vai demorar semanas ou meses", adiantou aos jornalistas após o fecho das urnas.



Sousa Cintra foi elogiado por Fernando Gomes, presidente da FPF, na passada sexta-feira, dia 7 de Setembro, que destacou a "forma heróica e difícil" como "conseguiu por a carruagem nos carris com o seu trabalho no Sporting".



Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão do Sporting, também elogiou o trabalho realizado por Sousa Cintra desde que foi nomeado líder daSAD dos leões, a 24 de Junho. E defendeu mesmo a atribuição da distinção de presidente honorário ao líder interino.

"Podemos estar satisfeitos com o nosso trabalho nos últimos três meses. Espero que este clube lhe faça a justiça de o fazer presidente honorário do Sporting, porque a maneira como este homem [Sousa Cintra] deixou a vida dele e de manhã até à noite serviu como ele serviu o Sporting é digna de registo e de louvor por parte de quem vê no Sporting o seu grande amor", defendeu Torres Pereira, em declarações aos jornalistas.



Sousa Cintra, que ao longo de todo o dia das eleições foi sendo interpelado pelos jornalistas, deixou a certa altura escapar que a partir de agora vai concentrar-se mais nos seus negócios, uma vez que desde que foi nomeado presidente interino tem dedicado todo o seu tempo ao Sporting. "Saí daqui [estádio de Alvalade] muitas vezes de madrugada. Numa delas eram 4h da manhã. Mas isso não interessa nada, porque nada do se faz pelo Sporting é em esforço".



Nesta noite de sábado, 8 de Setembro, Sousa Cintra abordou o caso do treinador Mihajlovic, que colocou uma acção contra os leões no Tribunal Arbitral do Desporto, em Lausana, por quebra de contrato, e na qual pede uma indemnização no valor de 11, 195 milhões de euros, acrescida de juros desde 27 de Junho.



Sousa Cintra diz que Mihajlovic estava num período de experiência, além do "ordenado monstruoso que tinha, para a categoria que tinha, porque nunca conquistara campeonatos ou sequer uma taça. Mas ele estava no seu período de experiência, falei com os advogados, o Sporting não tem de pagar nada, pagou os dias em que ele esteve de serviço. Não percebo como ele está a pôr uma acção vindo dizer para a praça pública que nem sequer chegou a trabalhar. Ele esteve na Academia, falou com médicos, jogadores, alterou os estágios, aliás, prejudicou grandemente o Sporting, porque foi tudo muito mal alterado. Isso é uma fantasia lírica".



Sobre as contas, e atendendo a que o candidato José Maria Ricciardi falou que o Sporting tem uma dívida de 123 milhões de euros, Sousa Cintra respondeu que "está tudo na Bolsa". "Isto não é nenhuma brincadeira, mas dívidas há em todos os clubes, e se vocês forem ver as contas dos nossos rivais, Benfica e FC Porto, vão ver que o Sporting está muito melhor. Não percebo porque é que há grande alarmismo, deve haver é alegria e entusiasmo. O meu ponto de honra é pagar os ordenados aos funcionários, temos de respeitar, e esses compromissos foram honrados totalmente".



O empresário revelou ainda que tudo o que fez foi "por sportinguismo"."Tanto agora como no passado nunca pus uma factura minha no Sporting, sempre paguei do meu bolso", acrescentou. Disse ter tido a preocupação de "preparar o futuro". "Tive de mandar embora 42 jogadores, mas reduzi a massa salarial da SAD em 10 milhões de euros por ano. O clube está preparado para que, quem ganhar as eleições, pegue na pasta e possa continuar. Quando cheguei falava-se em tanta coisa má, mas o Sporting precisa de paz, e agora tem todas as condições. Alguma vez pensaram que a equipa de futebol fosse em primeiro no campeonato?" E temos equipa para lutar pelo título", adiantou, avisando: "Servirei sempre o Sporting até à morte".