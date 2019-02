Simpático e afável, António Simões despediu-se com um desejo de "Bom Natal e excelente ano novo". Estávamos no fim de Novembro de 2018 e o antigo craque do Benfica, que tinha acabado de dar uma entrevista de quase três horas à SÁBADO, a propósito dos seus 75 anos (que iria completar a 14 de Dezembro), estava longe de imaginar o que lhe iria acontecer dali a poucas semanas, quando se preparava para celebrar a passagem de ano em Cabo Verde.

"Vinha da praia, com a minha mulher, quando fui atacado por dois jovens, que me quiseram roubar. Puxaram-me o braço onde trazia uma sacola, eu reagi instintivamente, dei um safanão, um dos tipos empurrou-me e eu caí na calçada sobre o lado direito e fiz uma fractura do fémur", recordou à SÁBADO nesta última sexta-feira, dia 1 de Fevereiro.

Agora que o jogador está em franca recuperação, a SÁBADO publica a totalidade da entrevista (uma versão mais reduzida saiu na edição impressa, a 6 de Dezembro), desdobrada em três partes.

Na primeira, publicada hoje, dia 2 de Fevereiro, falamos acerca do que lhe aconteceu em Cabo Verde e sobre o que ele espera dos próximos jogos entre Sporting e Benfica (este domingo, dia 3, para o campeonato, e na quarta-feira, dia 6, para a Taça de Portugal). Nesta primeira parte aborda-se ainda a sua infância na Cruz de Pau (Seixal), a ascensão meteórica no Benfica, onde se tornou o mais jovem campeão europeu (tinha 18 anos, em 1962), ou a sua amizade com Eusébio.

Na segunda parte da entrevista, a publicar este domingo, dia 3 de Fevereiro, vamos abordar aspectos como a sua estreia no Benfica, a alcunha de rato Mickey, a hipótese (gorada) de se transferir para os argentinos do Boca Juniors, a criação do Sindicato dos Jogadores, a conquista da Taça dos Campeões Europeus pelo Benfica, a maldição de Guttmann ou a perda dramática do seu filho recém-nascido.

Na terceira parte, que será publicada na segunda-feira, dia 4 de Fevereiro, António Simões fala da sua saída do Benfica para os Estados Unidos (onde jogou quatro épocas), da sua permanência no país como treinador (chegou a ser adjunto de Al Miller, seleccionador dos EUA, do seu regresso a Portugal, na década de 90 (começou por colaborar com o Alverca e acabou na equipa técnica de Carlos Queiroz), e a inda a relação com Luís Filipe Vieira e a recente polémica que o envolveu e ao Benfica.





Simões esteve 16 épocas no Benfica (fez 611 jogos). Foi campeão europeu, ganhou 10 campeonatos e cinco Taças de Portugal

Foi assaltado com violência em Cabo Verde, na altura da passagem de ano. O que aconteceu?

Estava lá com uns amigos, que me convidaram para ir lá para a passagem de ano, tinha chegado no dia 28 de Dezembro e no dia seguinte, ao regressar da praia, com a minha mulher, fui atacado por dois jovens, que me quiseram roubar, em frente ao hotel onde estava. Eu não tinha nada para roubar, levava uma sacola, só tinha um telemóvel

Mas reagiu?

Não, eles puxaram-me o braço onde estava a sacola, eu reagi instintivamente, dei um safanão, e um dos tipos empurrou-me e eu caí na calçada sobre o lado direito e fiz uma fractura. Aliás, quando olho para o pé e o vejo inclinado, percebi logo o que tinha acontecido e comecei a gritar e a dizer às pessoas que entretanto se juntaram que queria um médico.

E os assaltantes?

Fugiram logo para uma favela que há ali perto.

O que é que partiu?

Parti o fémur e tive de substituir uma prótese na anca, que já tinha algum desgaste e ficou danificada com a queda. Tinha sido operado à anca há 15 anos, aliás, uma operação igual à que teve de fazer o Rui Vitória há pouco tempo, e ele ainda nem tem 50 anos.

Foi operado em Portugal?

Sim, eles lá não tinham condições para me operarem. Fiquei no hospital nessa noite, a preparar o regresso a Lisboa, pela TAP, porque aquilo requer condições de segurança, porque trazer uma maca no avião requer usar seis lugares, com enfermeira a bordo. No dia seguinte voltei para Lisboa, para o Hospital da Luz, e fui operado no dia 31, na véspera da passagem de ano.

Tinha muitas dores?

Nunca tive muitas dores, porque trataram de me imobilizar logo na altura. Tive uma atenção muito especial por parte do Governo caboverdiano, deram-me todo o apoio e tomaram todas as diligências para que eu seguisse logo para Lisboa. Curiosamente o presidente Marcelo Rebelo de Sousa nesse dia estava a caminho do Brasil e encontrou-se lá com o primeiro-ministro de Cabo Verde, e também ajudou a desbloquear tudo. Mas não recomendo a ninguém aquelas quatro horas que vim no avião, numa maca mesmo encaixada entre os assentos e por baixo das bagagens, espreitava para o corredor a ver se apanhava ar, aquilo é uma coisa claustrofóbica.

E como está a correr a recuperação?

Está a correr bem, na segunda-feira (4 de Fevereiro) faço cinco semanas, estou muito melhor e a grande notícia é que não vai ficar mazelas, vou poder andar normalmente, tenho estado com um fisioterapeuta todos os dias, e dentro de cinco semanas devo poder fazer a minha vida de forma normal.

Simões viveu na Cruz de Pau (Seixal) até aos 12 anos. Os pais tinham uma casa de pasto, onde os camionistas iam almoçar, e uma adega. "Cheguei a andar a pisar uvas"

Agora que tem tempo, tem visto muito futebol?

Tenho, mas também lhe digo que se houver um Liverpool-Everton, prefiro esse jogo a qualquer um da Liga portuguesa – com excepção do Benfica.

O Benfica ficou a ganhar com a troca de Rui Vitória por Bruno Lage?

O futuro dirá, mas pelo que se tem visto, houve uma melhoria. Tem única e exclusivamente a ver com a capacidade dos treinadores? Não tenho a certeza, mas tem havido pequenas coisas que todas juntas têm ajudado a que se olhe para o futebol do Benfica de forma mais positiva.

Havia uma saturação por parte dos jogadores?

Vendo as coisas de fora, o que fica é que havia alguma saturação. É como num relacionamento, num casamento: havia que se alterar algumas coisas, falar com outras pessoas, alterar hábitos, mudar essa vida de repetição, nem que seja almoçar a uma hora diferente. Veja-se o que aconteceu por exemplo no Manchester United, com a saída de Mourinho. Às vezes é preciso mudar para mexer, para agitar. O ser humano cansa-se do mesmo, da mesma forma de estimular, e depois deixa de funcionar. E por isso é que se chama chicotada psicológica à mudança de treinador, não é chicotada desportiva. Querm vem de novo tem de entrar dentro das cabeças dos jogadores, que estão amorfas, cansadas de ouvir a mesma coisa, e não conseguem encontrar os estímulos para mudar.

Simões jogou dezenas de clássicos com Sporting e FC Porto: "Havia menos hostilidade. Hoje há uma violência verbal que incendeia o ambiente"

O que espera dos próximos jogos entre Sporting e Benfica (no dia 3 para o campeonato e a 6 para a Taça de Portugal)?

Pela experiência que tenho, nestes jogos, os clássicos, o importante não é quem é que tem discernimento, é quem é que é capaz de por esse discernimento no jogo, quem é que sabe geri-lo. Eu tenho de ser racional, calmo… até posso estar nervoso, não posso é deixar que esses nervos me tirem discernimento para o jogo, porque só ganho o jogo com inteligência. As duas equipas têm valor, mas qual delas vai conseguir ter mais discernimento e inteligência para ganhá-lo?

E poderá ser o Benfica? Este Benfica parece mais atrevido e alegre.

É verdade, a equipa está mais feliz. E para um jogador, é importante que se sinta feliz a jogar porque, como dizem os ingleses, eu estar fresco não quer dizer que esteja em forma.

A aposta em João Félix tem sido decisiva?

Eu faço parte da história do Benfica, porque com 17 anos estreei-me pela equipa principal. Este miúdo também vai ficar na história, pela idade que tem e por aquilo que já fez. Este miúdo tem um dom, nasceu para jogar futebol, e não lhe podemos por um travão. Temos de deixar que ele seja atrevido, pode perder uma bola aqui ou ali, mas deixem-no jogar. Ele é atrevido, não tem vergonha, sabe que é capaz de fazer coisas e não tem medo.

No seu caso, em miúdo já queria ser jogador de futebol?

Adorava jogar à bola, jogava na rua e muitas vezes jogávamos descalços, para poupar os sapatos, que serviam de baliza. E eu e o meu irmão tínhamos de jogar em equipas diferentes, porque se jogássemos do mesmo lado, o campo ficava inclinado. E é claro que isso nem sempre acabou bem.

Chegaram a andar à bulha?

Sim, pegamo-nos algumas vezes, ainda tenho uma marca na cabeça porque ele atirou-me uma pedrada numa dessas vezes em que nos chateamos. Era na rua que aprendíamos a competir.

Jogava na rua descalço?

Sim, era proibido entrar em casa com os sapatos estragados.

O seu pai alguma vez o castigou por isso?

O meu pai nunca me bateu. Pedia-lhe para ir jogar para a rua e ele dizia-me: "Tira os sapatos, joga descalço e tem vergonha".

O que é que isso significava?

Era vergonha no sentido de que ninguém se fosse queixar de mim, do que eu fiz. Que é uma coisa que parece que hoje ninguém cumpre. Não há respeito, parece que tudo é permitido. Ter vergonha é ter educação, é ter orgulho, ter brio em fazer bem, é não embaraçar os seus pais e amigos, é ter uma atitude cívica e de respeito para com os outros. Era isto que ele me queria dizer.

Onde é que nasceu?

Em Corroios (Seixal). Depois, fiz a primária na Amora, e depois fui estudar para a escola industrial e comercial de Almada porque mudei para lá quando o meu pai morreu. E foi em Almada que comecei a jogar, com 14 anos.

O que é que os seus pais faziam?

O meu pai emigrou, nos anos 20 e 30, para os EUA. Na altura não era possível levarem as mulheres, ele fez algum dinheiro e regressou. E tornou-se num grande comerciante na Cruz de Pau, cheio de iniciativa: criou o Clube Recreativo da Cruz de Pau e patrocinou festas e eventos. Foi reconhecido pela Câmara do Seixal pelo que contribuiu para a comunidade, tem uma rua em nome dele, a Rua Manuel Simões.

O que é que ele fazia nos EUA?

Viveu no estado de Nova Iorque e depois foi para a Califórnia, trabalhar nos caminhos de ferro. Esteve nos EUA 14 anos, e vinha a Portugal de quatro em quatro anos. Eu herdei isso dele, sempre quis emigrar, sempre achei que ia acabar a carreira fora do país. Sou o mais novo de seis irmãos, juntamente com o meu irmão gémeo, que está no Brasil e teve uma carreira de sucesso na área dos automóveis.

E o que fazia a sua mãe?

Era doméstica. Tinha seis filhos, duas raparigas e quatro rapazes, era muita gente para cuidar. O meu pai era muito conhecido, porque tinha uma casa de pasto onde os camionistas paravam para almoçar. A minha mãe é que cozinhava. Os dois prédios e sete casas de rés-do-chão na Cruz de Pau, tudo construído pelo meu pai, ainda hoje pertencem à nossa família. A minha irmã mais velha tomava conta da mercearia, o meu pai tomava conta da taberna e casa de pasto com depósito de pão, e ainda tínhamos um quintal onde havia a adega e fazia-se vinho. Cheguei a andar a pisar uvas dentro do lagar. Comprávamos a maior parte das uvas, mas também tínhamos uma pequena vinha.

Era pequeno quando o seu pai morreu?

Sim, tinha 12 anos. O meu pai tem uma história interessante, humanística. Isso é contado pelos meus irmãos mais velhos: no tempo da guerra, o meu pai, como tinha algum dinheiro, negociava com o Alfeite, que era onde se podia conseguir o arroz, o açúcar e outros produtos que vinham de fora e que naquela época estavam em falta. Essa história é lindíssima e orgulha-me. Quando o nosso pai faleceu, descobrimos atrás do frigorífico dois rolos de fiados, no valor de vários contos de reis. Ele nunca teve coragem de pedir esse dinheiro às pessoas, porque havia linha para o açúcar e para o arroz, as pessoas não tinham dinheiro e ele nunca se negou a servi-las.





Chegou ao Benfica com 16 anos e estreou-se com 17, no Verão de 1961. O primeiro jogo oficial foi contra o Peñarol, em Montevideu, para a Taça Intercontinental

Em miúdo, era costume ir ver os jogos do Benfica?

Não. Ouvia os relatos na rádio e o Domingo Desportivo, feito pelo Artur Agostinho, isso nunca falhava.

Mas nunca foi ver um jogo ao estádio?

Fui ver uma vez um Barreirense-Sporting com uns amigos, devia ter uns 10 anos. Costumava ver ao vivo os jogos do Amora, onde jogava o meu irmão. Quando via os jogadores entrar, equipados com a camisola do clube, aquilo para mim era um fascínio. O Amora estava na II Divisão, eu sonhava em estar assim vestido. Lembro-me dos primeiros tempos em que jogava no Almada e depois no Benfica, jogávamos de manhã e na véspera, no sábado, era um problema para dormir, com a expectativa do jogo. Quando vivia na Cruz de Pau, com 6, 7, 8 anos, eu dormia com uma bola: a minha mãe às vezes ia lá e tirava-ma e escondia-a, mas eu arranjava sempre maneira de descobrir onde é que ela tinha a bola e ia buscá-la. Eu dormia com uma bola: parece patético mas é verdade.

Como começou o seu interesse pelo futebol? Teve influência de alguém?

Tive um irmão, esquerdino, o Eugénio, conhecido como Genito, que jogou no Amora. Jogava muito bem, chegou a ser seleccionado para a selecção de juniores. Quando eu me comecei a aperceber que as pessoas falavam que eu tinha jeito foi através de um antigo grande jogador de futebol, o Albano, que esteve nos Cinco Violinos do Sporting. Ele treinava o Amora. Às vezes eu andava ali a jogar, sozinho ou com alguém, eu devia ter uns 9 ou 10 anos, e depois ele começou a falar de mim. Tanto que o primeiro clube pelo qual assinei contrato foi o Sporting, embora não pudesse jogar.

Mas, antes disso, começou no Almada.

Sim, tinha 13 anos, porque na altura só havia duas categorias, os principiantes, dos 14 aos 16 anos, e os juniores, dos 16 aos 18. Comecei em Almada com o professor Rodrigues Dias, que tinha sido campeão no Sporting. Esse senhor foi a primeira pessoa entendida no assunto, até na área de nutrição, que viu em mim potencial para poder ser jogador profissional. E foi ter com a minha mãe, ensinou-a a comprar o que é que eu devia comer, e começou a ter uma atenção redobrada comigo e com o meu irmão gémeo. Joguei um ano e meio no Almada e, entretanto, surgiu a hipótese do Sporting.

Como é que foi?

Destaquei-me num torneio do seminário de Almada e fui ao Belenenses treinar. Só que eles pediram 50 contos, e o Belenenses não tinha dinheiro. Então, fui para o Sporting, estive lá oito meses a treinar, sem poder jogar, porque a lei dizia que se eu estivesse um ano sem jogar entretanto ficava um jogador livre, e assim o Sporting não tinha de pagar os 50 contos. Entretanto surge o Benfica, que tinha uma postura mais agressiva, e ofereceu 40 contos por mim ao Almada. Não fui logo, decidiram que era melhor fazer os 16 anos para ir para os juniores.

E foi logo para os juniores?

Sim. É curioso que isso depois também se deu assim com os seniores. Podia ser júnior mais um ano, mas o Bella Guttmann foi a um jogo dos juniores, um Benfica-Belenenses, a final da taça de juniores de Lisboa, ganhamos 3-1 e eu fiz os três golos. O Bella Guttmann virou-se para o Caiado, o assistente: "Este menino na terça-feira treina com os seniores". Tinha 17 anos. E de repente estou no Lar do Benfica com Costa Pereira, Germano, José Águas, Coluna… a comer à mesma hora e a vê-los jogar às cartas.





Quando tinha 16 anos, o Benfica pagou 40 contos ao Almada para o levar para a Luz. Simões também era desejado pelo Sporting

Na infância, como é que eram as vossas brincadeiras?

Em miúdo, íamos muito à praia da Fonte da Telha no Verão. O meu pai tinha um burro e punhamos os sacos, as bolas, tudo em cima do burro e íamos a pé, a família toda, aos fins-de-semana.

Era bom aluno na escola?

Era muito razoável e era excelente aluno a Matemática. Quando ficou decidido que eu iria viver em Lisboa, o director da escola chamou-me e disse-me que, por indicação da professora de Matemática, eu devia seguir Matemática. Uma vez a professora de Matemática chamou-me e disse-me: eu nunca lhe consigo dar 20 por causa da bola, tem sempre qualquer coisa errada, fica nos 19 e pouco. Mas lembro-me que quando havia ponto de Matemática eu pensava: já tenho aqui 20 minutos para jogar, porque eu fazia o teste em 20 ou 30 minutos e ia para o recreio jogar à bola. Estava cá fora e via os meus colegas lá dentro a fazer os testes. O director disse-me: vá lá para a bola, já sei que joga muito bem, mas não largue a Matemática, pode fazer as duas coisas. Só que, claro, a bola venceu a Matemática. Mas tenho pena de não ter ido mais longe na escola, porque reconheço que tinha capacidade para mais do que ter ficado só com o 4º ano liceal.

Já pensou como poderia ter sido a sua carreira se tivesse ido para o Sporting?

Teria tido talvez menos títulos do que tive no Benfica, mas teria tido uma boa carreira, seguramente, porque o talento era o mesmo. A questão é que quando chego ao Benfica entro num momento em que está a começar uma geração de grandes jogadores. E no Sporting é uma geração que terminou: ainda vi jogar o Vasques e o Travassos, dois dos Cinco Violinos. Isso teve muita influência no que foi a minha carreira. Se não tivesse tido a oportunidade de ir para o Benfica com todos aqueles jogadores, possivelmente não teria sido campeão europeu e não teria conseguido 10 títulos de campeão nacional e 5 Taças de Portugal, porque isso nunca se consegue sozinho, ou mesmo se tivermos dois ou três bons jogadores na equipa, têm de ser todos bons. E nessa altura eram muitos e bons, provavelmente foi a geração de ouro do Benfica.

A festejar um golo com Eusébio. que lhe chamava "irmão branco". "Tínhamos grande cumplicidade dentro e fora do campo"

Como foram os seus primeiros tempos no Benfica?

No início ia e vinha para os treinos de barco e depois apanhava o eléctrico para o Campo Grande. Só mais tarde é que fui para o Lar do Jogador, que era em Benfica. Entro no Lar e tenho como colegas de quarto o Mário João e o Humberto Fernandes, que já morreu. Fui recebido com grande carinho. Encontrei fora da minha família outra família, que era a do Benfica. Eu era o único júnior que estava no Lar, porque foi em 1959 e o Eusébio só veio no final de 1960 e só começou a jogar em 1961.

Como foi o início da sua relação com Eusébio?

Eu recebo Eusébio no Lar, eu, o Torres e os outros. E nasceu aí uma relação, porque erámos os mais miúdos, os mais novos, e houve uma tentativa de nos protegermos um ao outro. Por exemplo, eu perguntava-lhe: "Vamos ao cinema, ao Tivoli?" E ele: "Só vou se tu fores". Criou-se uma grande cumplicidade. Outro exemplo: o Eusébio tinha uma namorada espanhola, e quando era para falar com ela ao telefone, ele não sabia falar espanhol e era eu que falava por ele. Acabávamos por levar essa partilha e cumplicidade para dentro do campo.