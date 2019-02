Simpático e afável, António Simões despediu-se com um desejo de "Bom Natal e excelente ano novo". Estávamos no fim de Novembro de 2018 e o antigo craque do Benfica, que tinha acabado de dar uma entrevista de quase três horas à SÁBADO, a propósito dos seus 75 anos (que iria completar a 14 de Dezembro), estava longe de imaginar o que lhe iria acontecer dali a poucas semanas, quando se preparava para celebrar a passagem de ano em Cabo Verde.

"Vinha da praia, com a minha mulher, quando fui atacado por dois jovens, que me quiseram roubar. Puxaram-me o braço onde trazia uma sacola, eu reagi instintivamente, dei um safanão, um dos tipos empurrou-me e eu caí na calçada sobre o lado direito e fiz uma fractura do fémur", recordou à SÁBADO nesta sexta-feira, dia 1 de Fevereiro.

Agora que o jogador está em franca recuperação, a SÁBADO publica a totalidade da entrevista (uma versão mais reduzida saiu na edição impressa, a 6 de Dezembro), desdobrada em três partes.

Na primeira, publicada este sábado, dia 2 de Fevereiro, falamos acerca do que lhe aconteceu em Cabo Verde e o sobre o que ele espera para os próximos jogos entre Sporting e Benfica (este domingo, dia 3, para o campeonato, e na quarta-feira, dia 6, para a Taça de Portugal). Nesta primeira parte aborda-se ainda a sua infância na Cruz de Pau (Seixal), a ascensão meteórica no Benfica, onde se tornou o mais jovem campeão europeu (tinha 18 anos, em 1962), ou a sua amizade com Eusébio.

Na segunda parte da entrevista, a publicar este domingo, dia 3 de Fevereiro, vamos abordar aspectos como a sua estreia no Benfica, a alcunha de rato Mickey, a hipótese (gorada) de se transferir para os argentinos do Boca Juniors, a criação do Sindicato dos Jogadores, a conquista da Taça dos Campeões Europeus pelo Benfica, a maldição de Guttmann ou a perda dramática do seu filho recém-nascido.

Na terceira parte, que será publicada na segunda-feira, dia 4 de Fevereiro, António Simões fala da sua saída do Benfica para os Estados Unidos (onde jogou quatro épocas), da sua permanência no país como treinador (chegou a ser adjunto de Al Miller, seleccionador dos EUA, do seu regresso a Portugal, na década de 90 (começou por colaborar com o Alverca e acabou na equipa técnica de Carlos Queiroz), e a inda a relação com Luís Filipe Vieira e a recente polémica que o envolveu e ao Benfica.





Jogou dezenas de clássicos contra Sporting e FC Porto: "Naquela altura havia menos hostilidade"

Lembra-se da sua estreia no Benfica?

Claro. Quando se diz que fiz o meu primeiro jogo com 18 anos, isso não é verdade. O primeiro jogo que fiz pelo Benfica foi no estádio Nacional, no Torneio Relâmpagos, em Agosto de 1961. O torneio, com jogos de meia hora, tinha Benfica, Sporting e Belenenses. Eu joguei aí, com 17 anos. A seguir joguei pelas reservas na Marinha Grande, com o Eusébio. O Benfica, que tinha sido campeão europeu, estava a jogar com o Peñarol, o campeão da América, disputavam a Taça Intercontinental. Tinham ganho na Luz 1-0, golo do Coluna, e em Montevideu perderam 5-0. Eu fiquei cá com o Eusébio, e quando acaba o jogo na Marinha Grande e um dirigente diz-nos: "Vão para o Lar, arranjem roupa que seguem esta noite para Montevideu". E lá seguimos, para ir fazer o jogo de desempate. Foi novamente em Montevideu e perdemos 2-1, com um penálti a favor do Peñarol. A minha estreia oficial foi nesse jogo com o Peñarol, em Setembro de 1961.

E como foi a estreia no campeonato?

Na altura não havia substituições e então num jogo em Aveiro, com o Beira-Mar, o Cavém foi expulso. Assim, no jogo seguinte, na Luz, contra o Sporting, entro para o lugar dele e faço a minha estreia. E a estreia pela selecção? Num Portugal-Brasil. Não podia ter pedido melhor, não é? Nesse Benfica-Sporting empatámos 3-3, com José Augusto a jogar na ponta esquerda e eu na direita, porque ele deu a volta ao Bela Guttmann, disse-lhe que não se entendia bem com o Hilário e mandaram-me a mim ir enfrentar o Hilário. Por isso, a minha estreia é com o nº 7 nas costas, e não com o 11.

Tinha a alcunha de Rato Mickey. Como é que surgiu isso?

Isso está associado às figuras de desenhos animados. O Mickey era rápido, endiabrado, uma figura de acção, malandreco, que se safava sempre. Isso apareceu um dia numa revista, apareci eu e o Rato Mickey. Eu achei graça. Eu era rápido, repentista, metia-me em becos sem saída e depois conseguia sair de lá, um bocado como o rato Mickey.

Lembra-se do seu primeiro ordenado no Benfica?

Perfeitamente: 1000 escudos por mês como júnior. Quando assinei deram-me 5 contos e eu dei esse dinheiro religiosamente à minha mãe. Depois, quando subi a sénior passaram a dar-me 2.500 escudos e mais 50 contos por ano de luvas, que recebia de três em três meses (12.500 escudos de cada tranche). Fui campeão da Europa, fui campeão de Portugal, fui internacional, e recebia apenas 50 contos de luvas por ano, esse foi o meu contrato dos 18 aos 21 anos.

Era pouco?

Era tão pouco que quando fiz o segundo contrato de três anos passei a ganhar 250 contos de luvas, cinco vezes mais. Naqueles primeiros três anos estava muito desactualizado, tendo em conta o que já se pagava no Sporting e no FC Porto. E foi o próprio presidente da direcção, o sr. Fezas Vital, e ainda os senhores Gastão Silva e Manuel Luz Afonso, dirigentes do futebol, que me chamaram e foram eles que me fizeram o contrato, reconheceram que era muito pouco o que eu estava a receber.

Simões chegou ao Benfica com 16 anos e estreou-se com 17. O primeiro ordenado? "Mil escudos por mês, como júnior"

Teve propostas para sair do Benfica para clubes estrangeiros?

Sim, várias. Uma delas, que foi estranha, foi de um dos clubes mais importantes e míticos do mundo, o Boca Juniors. Repare, nos anos 60, um clube argentino querer um jogador português… ainda hoje será estranho.

Como surgiu essa hipótese?

Fomos fazer dois jogos particulares, um em São Francisco, outro em Los Angeles, contra o Boca Juniors. Em São Francisco, as coisas não correram lá muito bem a quem teve de me marcar. Mas no segundo jogo ainda foi pior. Nesse dia jogaram três laterais direitos. O primeiro jogou 20 minutos e foi-se embora, outro desapareceu ao intervalo e depois veio um terceiro… mais tarde vim a saber que o rapaz estava na tropa e tinha algumas dificuldades, não estava a treinar convenientemente. Nessa equipa havia um grande jogador, Rattín, capitão da selecção argentina, que quando passou por mim no hall do hotel (as equipas ficaram no mesmo hotel), virou-se para o presidente do Boca Juniors e disse: "Don Armando, este pequenito, tens de comprá-lo". O Eusébio estava ao meu lado e começou a olhar e a rir-se. A partir desse momento, o Alberto Armando entra em contacto com o Benfica, quer-me levar de qualquer maneira e oferece 7.500 contos pelo meu passe, uma fortuna. Claro que os nossos direitos nessa altura era não termos direitos nenhuns e acabei por não sair.

E para si, quanto era o contrato?

Ia receber 100 mil dólares por ano. Em 1967 era uma fortuna. É impossível não esquecer isso. Daí nasceu um conflito e ainda hoje pago a factura desse tempo.

Ficou no Benfica contrariado?

Achei que era um negócio fantástico para o Benfica e achei que foi injusto não me terem dado aquela oportunidade. Tinha quase 24 anos. Mais tarde apareceu o Atlético de Madrid e outros, mas esse foi, para mim, o convite de prestígio, de consagração, que era ir para um clube como o Boca Juniors, na Argentina. Ou seja, se eu não soubesse jogar, eles não me queriam lá para nada.

Ficou indignado com essa situação e essa indignação iria levar à criação do Sindicato dos Jogadores de Futebol?

Sim, o conflito começou em 1967 e depois culminou com a criação do Sindicato, em 1972, numa altura em que os únicos sindicatos que existiam eram dos Metalúrgicos e Vidreiros. Seria criada a lei da opção para os jogadores. Isto é, se houvesse um clube interessado num jogador, o clube dele era obrigado a pagar 70% do que lhe ofereciam para que ele se mantivesse ali, caso contrário poderia sair. Andei a lutar sozinho, o primeiro grande advogado que entrou nessa causa foi o dr. Jorge Sampaio, mais tarde Presidente da República. Tive o apoio do Hilário, do Pedro Gomes, do Zé Carlos, do Sporting, o Toni e o Eusébio também deram uma ajuda, e então conseguiu-se criar o sindicato dos jogadores. O meu caso é que origina tudo isto, há uma mobilização dos jogadores para que passassem a ter alguns direitos, porque não tinham nenhum. Nós fizemos uma pequena revolução, depois a Lei Bosman veio completar o resto.





Jogou 16 épocas no Benfica. Foi campeão europeu e ganhou 10 campeonatos e cinco Taças de Portugal



Em 1962, foi campeão europeu no Benfica. Quando eliminaram o Tottenham, nas meias-finais, foi aí que acharam que podiam voltar a ganhar?

O Benfica tinha sido campeão europeu no ano anterior, os únicos que não faziam parte desse lote eram eu e o Eusébio. Quando aparece a eliminatória com o Tottenham, temos noção de que é um adversário fortíssimo, com sete ou oito jogadores da selecção inglesa, e foi uma eliminatória muito complicada, ganhámos na Luz 3-1 e perdemos lá 2-1, foi uma luta tremenda. Mas há uma história para contar desse jogo em Londres, relacionada com Bela Guttmann

Então?

Em Londres, tinha chovido e o campo estava molhado, mas o Bella Guttmann inventou uma história que eles tinham regado o campo, para o por mais difícil, e mais isto e aquilo, arranjou ali uma guerra. Bella Guttmann era um homem muito astuto, hoje fala-se muito dos mind games, ele já fazia isso. Tinha de inventar uma história qualquer e inventou essa. Depois fez outra: fomos para o campo e naquela altura havia as rocas, que faziam um barulho infernal. Chegámos ao estádio uma hora antes, não havia cá aquecimentos, e íamos a caminho do balneário e ele: "Senhores, venham comigo". Com o estádio já cheio, levou-nos ao meio do campo. Estava um barulho infernal, nós queríamos ir embora e ele: "Não, fiquem mais uns minutos". E só então é que fomos para o balneário. Foi um momento de grande astúcia. Temos de perspectivar o que é que são coisas deste género há mais de 50 anos. Levámos logo ali com o público, e quando entrámos lado a lado com o Tottenham, já não teve o mesmo impacto. Sobretudo para mim e para o Eusébio, que erámos os mais miúdos.

Na final, contra o Real Madrid, ao intervalo estavam a perder 3-2. O que marcou o ponto de viragem?

Mais uma vez, Bella Guttmann. Chegamos ao intervalo a perder 3-2 e ele: "Nós vamos ganhar este jogo, o Real Madrid é velho, ficicamente terminou. Nós temos jovens, temos força. Nós somos melhores". Nós, nós, nós… Foi isso que ele disse, não disse nada se o jogo devia ser pela esquerda ou pela direita, nada, zero. Deu ali uma injecção de confiança. Foi isto que nos fez ganhar? Não foi só, mas contribuiu para que as outras coisas que fizemos ajudassem a ganhar. É preciso perceber que o ser humano é cheio de fraquezas e que todos nós necessitamos, num determinado momento das nossas vidas, de um apalavra de estímulo, de afecto.

Foram campeões europeus. Lembra-se dos festejos?

Foram incríveis. Foram ainda maiores do que no ano anterior, uma vez que foi contra o Real Madrid. Não nos podemos esquecer que o Real Madrid era o dono do futebol na Europa, tinha ganho cinco Taças dos Campeões. O jogo com o Real Madrid desmistifica a ideia de que o título do Benfica tinha sido um acaso, uma coisa do momento. Os festejos logo em Amesterdão foram uma loucura. De tal maneira que o Ângelo desapareceu, tinha caído dentro de uma vala no estádio, no meio da confusão com os adeptos. Andámos à procura e ele dali a pouco reapareceu.

Nem dormiram.

Nessas ocasiões ninguém dorme, há outro jogo para fazer, que é o jogo da alegria e da euforia. Nós muitas vezes não conseguimos dormir por tristeza, mas ali ninguém conseguia dormir por alegria. E a chegada da equipa do Benfica ao aeroporto e depois a ida para o estádio festejar também foi uma noite extraordinária, foi um momento único.

Foi campeão europeu pelo Benfica em 1962, com 18 anos. Ainda hoje é o mais jovem campeão europeu de sempre

No ano de 1962/63 o Benfica foi campeão, mas perdeu a final da taça dos Campeões com o Milan e a Taça Intercontinental com o Santos de Pelé. Que memórias é que tem dessa época?

As finais nunca são bem perdidas, a não ser quando há uma grande supremacia do adversário, mas, nesse ano, a final da Liga dos Campeões foi muito mal perdida. A começar porque o Mário Coluna magoou-se e jogámos grande parte do tempo com ele lesionado, numa altura em que não havia substituições. E fomos anjinhos porque sofremos dois golos de contra-ataque quando estávamos a ganhar 1-0. Não seria tão natural isso acontecer hoje. Contra o Santos, eles realmente tinham uma equipa fantástica, era a melhor equipa do mundo, com uma frente de ataque com Dorval, Mengálvio, Pelé, Coutinho e Pepe, era muito difícil derrota-los. Mas não deixa de ser curioso vermos contra quem jogou este Benfica… revela também um poderio extraordinário. Tenho muita pena que o Benfica não tenha sido tricampeão europeu, foram três finais perdidas nos anos 60, mas foram contra o Milan do Trapattoni e do Rivera, que eram muito fortes, e ainda com o Inter e o Manchester United. Perdemos com adversários poderosos, não foi com Mónacos e companhia.

No Benfica foi campeão europeu e ganhou 10 campeonatos e 5 Taças. O que é que lhe faltou ganhar?

Tenho imensa pena de não ter sido mais uma vez campeão europeu, é um título que falta a mim e ao Eusébio. Não fomos felizes. Direi que fomos mais infelizes do que incompetentes. Por exemplo, em 1968, contra o Manchester United, perto do fim fiz um passe de 40 metros, o Eusébio isolou-se e rematou direito ao Stepney, coisa que não acontecia normalmente, mas aconteceu naquele dia, estava 1-1 e teríamos de certeza ganho aquele jogo. Mas depois perdemos. Como é que se passa de uma possível glória para a inglória, de ganhar 2-1 a dois minutos do fim para perder 4-1 no prolongamento? São coisas dolorosas.

É a maldição do Guttmann?

Pois. Não sei se ele disso mesmo isso, dos 100 anos sem ganhar, mas sei que ele teve um conflito com o Benfica, isso é verdade. Acho que já foram pedir desculpa ao cemitério de Viena, inclusive o próprio Eusébio, mas a verdade é que ele não deve ter ouvido. Mas a questão é que foram três finais muito mal perdidas.

Simões com Pelé, em 1975, quando jogava no Boston Minutement e o brasileiro no Cosmos de Nova Iorque

Qual foi o melhor jogo da sua carreira?

Há uns dérbis contra o Sporting que me recordo que foram de grande inspiração. Apanhei adversários como o Lino e o Pedro Gomes, e tive uns jogos muito felizes contra o Sporting. Há alguns jogos que não deram na TV que tenho a certeza absoluta que se hoje fossem projectados seriam marcantes. Mas talvez o jogo da minha vida tenha sido na selecção. Tenho recordação de um jogo em Bratislava, na então Checoslováquia, em que ganhámos 1-0 com um golo fantástico do Eusébio, que nos apurou para o Mundial 66. Nesse jogo, o Fernando Mendes, jogador do Sporting, magoou-se e jogámos com 10 desde os 20 minutos, o Zé Pereira defendeu um penálti. E há uma prelecção ao intervalo do Otto Glória, em que ele redistribui as funções dos jogadores, vai falando com todos, eu fui o último e ele disse-me: "Guri (que é miúdo), você vai jogar como quiser, na direita, na esquerda, vai ter todo o campo para si, tem de jogar por si e por mais dois ou três jogadores". E eu realmente fiz o jogo da minha vida. Já tive oportunidade de ver extractos desse jogo e confesso que me alegro como homem grande, não apenas pelo talento que Deus me deu, mas pelo jogo de homem grande que fiz com apenas 21 anos. Era preciso ir muito para além da minha função, e eu consegui.

E qual foi o pior jogo?

Talvez um Benfica-Ajax, o terceiro jogo da eliminatória, em Paris, em que a poucos minutos do fim eu tenho uma oportunidade e falho: tento encostar e a bola passa ao lado do poste e depois perdemos no prolongamento. Fui incompetente naquele momento, isso marcou-me.

Qual foi a maior alegria e o maior desgosto que teve no futebol?

A maior alegria foram os 16 anos que joguei no Benfica, os 611 jogos que contabilizei, foram todos momentos felizes, uns mais do que outros. À excepção de um, que foi o momento mais infeliz de toda a minha carreira e de toda a minha vida. E que foi ter sido pai de um rapaz que viveu apenas 24 horas. O dia do nascimento foi um dos momentos de maior alegria da minha vida, e 24 horas depois recebo uma notícia, a pior da minha vida, que foi a morte desse meu filho.

Isso é dramático.

Há uma história ligada a isso: eu já estava em estágio para o jogo em Tomar quando recebo a notícia da clínica. O presidente Borges Coutinho ligou-me, já depois de estar com a minha mulher na altura, e perguntou-me: "Queres jogar". Eu falo com a minha mulher e ela diz: "Já que estás aí, agora não há nada a fazer, acho que deves jogar". O Benfica queria ganhar, porque queria terminar o campeonato sem derrotas, como viria a acontecer, e como o Eusébio e o Torres estavam lesionados, senti que devia jogar.

Como é que se joga nessas condições? Pensava no que aconteceu ou o jogo acabou por ajudá-lo a esquecer momentaneamente a tragédia?

Não, pensa-se nisso. Na altura pensei que enquanto estivesse a jogar não ia estar a pensar no que tinha acontecido, mas também se invadiu por mim adentro que na ausência do Eusébio, do Torres, eu não podia estar ausente. Senti um empurrão interior a dizer "tens de jogar". Depois de terem anunciado nos altifalantes do estádio a morte do meu filho, quando entrei houve uma manifestação incrível do público para mim, dos muitos benfiquistas que ali estavam e de toda a gente que estava no estádio. E depois deu-se o golo, ganhámos 1-0, com um golo marcado por mim logo no primeiro minuto. No final regressei com o presidente directamente para a clínica. Há ali toda uma carga. Já tinha três raparigas, havia tanto o desejo de ter um rapaz e depois aconteceu aquilo, é um vazio, uma coisa incrível.

Foi atacado na sequência de um assalto, em Cabo Verde, a 29 de Dezembro, e teve de ser operado ao fémur. "Devo estar de volta ao activo dentro de cinco semanas"

Disputou 29 clássicos contra o FC Porto e também muitos contra o Sporting. Como era o ambiente nos anos 60, era mais hostil ou menos do que hoje?

Muito menos hostil. A rivalidade hoje em dia, no futebol, perdeu algum controlo. Hoje há mais segurança nos estádios, mas o que se fala antes do jogo é uma grande estupidez. Há uma violência verbal que incendeia o ambiente. E vou aqui fazer um grande elogio aos jogadores. Se eles fossem na conversa, se fossem atrás do discurso violento e agressivo dos dirigentes, teríamos batalhas campais em todos os jogos. Tenho uma grande estima e um grande apreço pelos jogadores, que não se deixam arrastar e influenciar por esse discurso violento, que não faz sentido.

Antes havia uma maior mistura de adeptos?

O futebol era muito mais pacífico, no relvado e também nas bancadas, as pessoas faziam romarias para ir ao futebol, iam famílias inteiras, faziam piqueniques à volta do estádio. O futebol fazia parte de uma festa, era uma cultura de divertimento, hoje não, há muitas pessoas que vão para o futebol, de forma organizada, para causar distúrbios. Não é só em Portugal, também há noutros países. Podemos ter um desejo tremendo de que a nossa equipa ganhe, mas ao mesmo tempo podemos divertir-nos no futebol.