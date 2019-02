Simpático e afável, António Simões despediu-se com um desejo de "Bom Natal e excelente ano novo". Estávamos no fim de Novembro de 2018 e o antigo craque do Benfica, que tinha acabado de dar uma entrevista de quase três horas à SÁBADO, a propósito dos seus 75 anos (que iria completar a 14 de Dezembro), estava longe de imaginar o que lhe iria acontecer dali a poucas semanas, quando se preparava para celebrar a passagem de ano em Cabo Verde.

"Vinha da praia, com a minha mulher, quando fui atacado por dois jovens, que me quiseram roubar. Puxaram-me o braço onde trazia uma sacola, eu reagi instintivamente, dei um safanão, um dos tipos empurrou-me e eu caí na calçada sobre o lado direito e fiz uma fractura do fémur", recordou à SÁBADO nesta última sexta-feira, dia 1 de Fevereiro.

Agora que o jogador está em franca recuperação, devendo ficar completamente restabelecido dentro de cinco semanas, a SÁBADO publica a totalidade da entrevista (uma versão mais reduzida saiu na edição impressa, a 6 de Dezembro), desdobrada em três partes.

Na primeira, publicada hoje, dia 2 de Fevereiro, falamos acerca do que lhe aconteceu em Cabo Verde e sobre o que ele espera dos próximos jogos entre Sporting e Benfica (este domingo, dia 3, para o campeonato, e na quarta-feira, dia 6, para a Taça de Portugal). Nesta primeira parte aborda-se ainda a sua infância na Cruz de Pau (Seixal), a ascensão meteórica no Benfica, onde se tornou o mais jovem campeão europeu (tinha 18 anos, em 1962), ou a sua amizade com Eusébio.

Na segunda parte da entrevista, a publicar este domingo, dia 3 de Fevereiro, vamos abordar aspectos como a sua estreia no Benfica, a alcunha de rato Mickey, a hipótese (gorada) de se transferir para os argentinos do Boca Juniors, a criação do Sindicato dos Jogadores, a conquista da Taça dos Campeões Europeus pelo Benfica, a maldição de Guttmann ou a perda dramática do seu filho recém-nascido.

Na terceira parte, que será publicada na segunda-feira, dia 4 de Fevereiro, António Simões fala da sua saída do Benfica para os Estados Unidos (onde jogou quatro épocas), da sua permanência no país como treinador (chegou a ser adjunto de Al Miller, seleccionador dos EUA, do seu regresso a Portugal, na década de 90 (começou por colaborar com o Alverca e acabou na equipa técnica de Carlos Queiroz), e a inda a relação com Luís Filipe Vieira e a recente polémica que o envolveu e ao Benfica.



Saiu do Benfica e foi para os EUA. Foi pelo dinheiro?

Nunca pensei em ir para os EUA naquela altura. Mas, quando eu percebi que ao fazer um passe correcto há silêncio no estádio, e depois faço um passe mal feito e há protesto, sinto que está na hora de ir embora. Isso foi em 1975 e eu ainda tinha mais dois anos de contrato, mas tive essa percepção e tomei a decisão de sair. Fui ter com o presidente Borges Coutinho a dizer-lhe que não queria ficar mais no Benfica.

Ele tentou impedi-lo?

Sim. E a certa altura disse-me: "Mas você vai para onde?" E eu: "Não sei, mas quero sair". Isso foi em Março, a época acabava em Junho, eu tinha feito 31 anos em Dezembro. Entretanto, as coisas foram andando e saí mesmo. E atenção que eu tinha garantida uma festa de despedida no valor de 650 contos. Isso estava contemplado no meu contrato. Era hábito fazer isso com todos os jogadores. Mas eu disse ao presidente para esquecer a festa de homenagem e os 650 contos. "Não quero nada". E assim foi, chegamos a acordo e fui-me embora.



E foi para os EUA.

Sim, para o Boston Minutement. Mas tive outros clubes interessados, como o Saint-Etienne, que na altura era um dos melhores clubes de França, assim como o Anderlecht da Bélgica.

Porque é que preferiu ir para os EUA?

Tinha algo cá dentro que tinha a ver com o meu pai, de quando o meu pai emigrou para os EUA. Por outro lado, tinha visitado a América algumas vezes com o Benfica, e era um país que me aliciava fora do aspecto desportivo. Tinha três filhas e estava a pensar que as minhas filhas podiam ir para uma escola nos EUA.





Simões tem pena de não ter ido mais longe na escola: "Era um excelente aluno a Matemática e tinha capacidade para mais do que apenas o 4º ano liceal"

Contactou alguém nos EUA?

Há um amigo meu, António Frias, um empresário açoriano, um grande benfiquista, que de vez em quando vinha cá e dava uns prémios aos jogadores, sobretudo para ganhar ao Sporting, e ele soube, leu no jornal, que eu ia fazer o meu último jogo a 11 de Maio. Ligou para minha casa, muito surpreendido, e a certa altura diz-me: "Ó António, então mas tu não queres vir jogar para os EUA"?. Eu no início disse-lhe que não, mas ele conhecia bem um dos donos do Boston Minutement, que estava ligado ao negócio do petróleo. Falou-lhe de mim e eles interessaram-se. Ao mesmo tempo, o António Frias pergunta-me: "Porque é que o Eusébio não vem contigo?" E, com efeito, eu fui primeiro, mas logo a seguir o Eusébio também foi e jogámos juntos em Boston. O meu contrato era 1500 dólares, cash, por jogo, o Eusébio recebia 2000. E ganhei mais dinheiro em três meses do que em três anos no Benfica. Mas não fui apenas pelo dinheiro. O meu contrato não era apenas desportivo, era um projecto de vida, de ter qualidade de vida.

Mudou-se logo com a família?

As minhas filhas estavam cá na escola e não puderam ir logo, até porque o meu primeiro contrato foi de 3 meses. Mas a partir daí deu-se a perspectiva de eu me mudar em definitivo. E então há a possibilidade de levar as minhas filhas para terminarem lá o liceu e irem para a faculdade. Isso aconteceu com as duas mais novas, a mais velha entretanto terminou a escola e decidiu começar a trabalhar e já não foi. Foi uma decisão com algum risco, mas correu bem. Até porque normalmente os contratos eram de 7 ou 8 meses, que era quanto durava a época.

Depois de Boston foi para onde?

No ano seguinte voltei ao Boston Minutement, mas ao fim de sete jogos não me pagaram, não havia dinheiro no clube. E quando isso acontece o clube é obrigado a por esse jogador na wave, isto significa que está na onda para ser transferido. Apareceram vários clubes interessados, um deles foi o Cosmos, de Nova Iorque, mas eu tinha o sonho de ir para a Califórnia e fui para o San Jose Earthquakes, um sítio onde o meu pai tinha vivido e de que gostei muito. Eu tinha o sonho de ir para a Califórnia e optei por esse, joguei lá dois anos. Portanto, um ano em Boston, dois em San Jose e depois um ano em Dallas, onde acabei a carreira, em 1979.

E decidiu instalar-se em definitivo em Dallas?

Começam a surgir propostas para eu trabalhar como treinador-assistente, tornei-me uma pessoa mais conhecida no mundo do futebol e surgiram propostas para trabalhar com outros treinadores.

Por exemplo?

Com o Al Miller, que foi seleccionador dos EUA, ou o Terry Fisher, que hoje é director de uma das maiores universidades dos EUA. Comecei por lidar com toda esta gente através de um português que teve uma carreira brilhante no futebol dos EUA, Francisco Marcos, que é do Bombarral, um grande sportinguista, que jogou lá, nas universidades, foi daqui com 15 anos, foi para lá estudar, tirou licenciaturas na área do desporto, gestão, marketing, foi presidente de alguns clubes e criou uma II Divisão de homens e mulheres, com 100 e tal clubes. Ele um dia chegou ao pé de mim e disse-me: "Vais terminar a carreira em Dallas". Ele era o player personality, quem fazia as contratações, e disse-me: "Quero que sejas assistente de uma pessoa que te vou apresentar". Apresentou-me o Al Miller e a minha carreira começou aí.

Quanto tempo esteve com ele?

Estive com ele como assistente quatro anos, depois passei a ser treinador principal, depois manager, foi essa a minha vida 20 anos. Comecei em Dallas, depois fui para Detroit, a seguir Chicago, Kansas City, Phoenix, Las Vegas e depois Austin (Texas), foram quase 19 anos depois de acabar a carreira. Fiz um pequeno curso para aprender a discursar, tirei o curso de treinador - e vi-me aflito, que aquilo tem ali muito de Anatomia, e em inglês é mais complicado, tive de ter ajuda de um explicador, o que me fez muito bem. Fiz mais um curso de management, fui por aí fora, sempre a aprender. Percebi logo no início que estava numa simbiose de desporto e negócio, percebi isto desde o final dos anos 70, e senti que na Europa não existia nada disto. Aliás, eu às vezes vinha cá e falava nestas coisas e as pessoas ficavam muito admiradas. O meu horizonte abriu-se muito nos EUA.





Com Pelé, em 1975, quando jogava no Boston Minutement e o brasileiro no Cosmos de Nova Iorque

Quando é que voltou em definitivo a Portugal?

Só na década de 90, e não muito interessado em ficar no futebol.

Porque é que decidiu voltar?

Porque tive uma oportunidade, a nível particular, de fazer algumas coisas sem ser no futebol, lia e sentia que regressar ao futebol em Portugal não era muito aliciante, havia chicotadas psicológicas constantes, treinadores que ao fim de três ou quatro jogos que corriam mal eram despedidos. Aliás, tinha tido uma má experiência a treinar o Sp. Espinho, entre 1985 e 1986, eu tinha estado fora e para mim aquilo era estranho, os jogadores só me diziam: "Ó mister, temos é de saber quem é o árbitro". Ouvia essas coisas e ficava doido. Eu vinha de um futebol sério, em que o crime não compensa, e cheguei cá e percebi que não estava no país certo, esse futebol não era para mim. E fui outra vez para os EUA.

Quando voltou de vez?

Tive sempre alguma resistência em regressar. Mas depois vim para cá e encontrei o Carlos Queiroz, através do Toni. Ele quis-me conhecer e nasceu aí uma relação, o Carlos Queiroz levou-me para a federação, em 1994 ou 1995. Ele dali a pouco foi para o Sporting e eu fiquei na FPF, a trabalhar na selecção olímpica com o prof. Nelo Vingada, em 1996 fomos aos Jogos Olímpicos de Atlanta, ele depois aceita ir treinar a selecção da Arábia Saudita, pediu para ir com ele e fomos, fomos campeões da Ásia.

E voltou a trabalhar com Carlos Queiroz.

Sim, estive com ele três anos, levamos Portugal ao Mundial de 2010, na África do Sul, ele depois foi para o Irão e estive lá com ele três anos, fomos apurados para o Mundial do Brasil, em 2014. Até que tomei uma decisão: não quero trabalhar mais.

Quando foi isso?

Com a morte de Eusébio. Decidi: quero dedicar-me a mim, à minha família e aos meus amigos. E deixei de trabalhar. É curioso que a 17 de Dezembro de 2013 falei com o Eusébio, trocámos umas impressões, não vou dizer o que falamos, mas percebi ali alguma coisa nele, e a 5 de Janeiro de 2014 o Eusébio morreu. Eu estou para regressar ao Irão, regresso, mas completamente destroçado, e durante a viagem decidi: não quero mais trabalhar. Falei com o Carlos Queiroz no Irão , houve alguma resistência da parte dele, para eu não vir embora, mas eu pensei: morre o Eusébio, eu estou a seguir, e portanto não quero trabalhar mais, não quero mais tirar tempo à minha família e aos meus amigos. Logo a seguir, a 20 de Fevereiro, morreu o Mário Coluna. Decidi: ‘Não vou estar mais fora do país a trabalhar no futebol. Se tiver de fazer alguma coisa, faço-o no meu país, quero estar perto daqueles de quem mais gosto. Tenho sido consultor em coisas pontuais que me pedem, faço palestras cá ou no estrangeiro, a maior parte ninguém sabe, e tenho um programa de televisão na Sport TV.

Eusébio continua a ser o melhor jogador português de todos os tempos?

Para mim, foi. Não vou fazer comparações com o Cristiano Ronaldo. Há uma nova geração que nunca viu o Eusébio jogar, mas se os golos que o Eusébio marcou fossem captados por 10 câmaras, como acontece hoje, seguramente que teriam essa opinião. Mas essa não tem de ser a grande discussão. Estamos a falar de dois reis. Eusébio e Ronaldo, um nos anos 60/70 e o outro agora, ambos são reis, ambos têm qualidades para ficarem na história. É preciso respeitar as diferenças do tempo, do jogo e de uma sociedade que se tornou mediática: hoje um golo visto por 10 câmaras e mil vezes é bem diferente de um golo visto apenas por uma câmara, ou às vezes nenhuma, e que só deu duas vezes na TV. Lembro-me de grandes golos que o Eusébio fez que não estão em lado nenhum, nunca foram filmados, mas eu tenho-os na cabeça.





Com Eusébio, quando ambos faziam parte da equipa técnica da selecção portuguesa, treinada por Carlos Queiroz, que se apurou para o Mundial de 2010, na África do Sul

Se tivesse de fazer uma lista com os melhores jogadores portugueses, quem é que punha lá, além de Eusébio e Ronaldo?

Há vários: o Figo, fala-se pouco dele mas foi um jogador extraordinário. Há outro, com quem joguei na selecção, que era do FC Porto, o Hernâni, que também era fantástico, dos melhores. O Mário Coluna, o Germano, que foi o primeiro Beckenbauer do futebol português, ainda antes do Beckenbauer. Há o Chalana, claro, o Futre. Depois há um que vem aí a caminho e vai estar no lote dos melhores, que é o Bernardo Silva. Mas há outros. Talvez o Travassos, que só vi jogar na parte final da sua carreira, mas gostei imenso de o ter visto jogar. E temos aí miúdos de grande potencial.

Tem três filhas. Ainda o viram jogar e gostam de futebol ou não ligam nada?

Tenho uma filha que tem menos 20 anos que eu, porque eu fui pai aos 20 anos. Ela trabalha na TAP há muito tempo e tem uma história bonita. Ela começou a trabalhar para uma companhia charter, depois tornou-se conhecida no aeroporto porque andava sempre a correr de um lado para o outro, e foi convidada para ir para a TAP, fez o curso e entrou e passados mais de 20 anos de ela estar na TAP é que descobriram que ela era minha filha. Eu nunca falei com ninguém, nunca pedi nada por ela. O meu nome é António Simões Costa, e ela é conhecida por Ângela Costa. Um dia, um bagageiro, benfiquista que estava sempre no aeroporto quando saíamos e chegávamos, nos anos 60 ou 70, está ele já quase a reformar-se, eu venho de uma viagem dos EUA, no início dos anos 90, a minha filha vai ter comigo ao carrossel das bagagens: "ó pai, fez boa viagem"? Esse senhor olha para a minha filha: ‘Ó Ângela, então mas o António Simões é teu pai?" E a partir daí, esse senhor encarregou-se de espalhar a notícia.

E as outras duas?

Estão no Algarve, têm negócios ligados ao turismo, e têm comigo uma relação de grande cumplicidade, até porque houve um período, nos EUA, em que fui pai e mãe. Portanto, sou um homem feliz. Isso ajuda-me a ser aquilo que sou diariamente. Não há angústias, não há coisas que atrapalhem.

Mas nos EUA as suas filhas viam os jogos?

Não, elas eram muito pequenas, lembram-se de ir com a mãe à bola uma ou outra vez, ao estádio, mas também não havia esse hábito na altura.

António Simões com as três filhas. A mais velha trabalha na TAP. As mais novas, que viveram com ele nos EUA, moram no Algarve e têm negócios no turismo

Como é a sua ligação hoje ao futebol? Vai regularmente ao estádio ver jogos do Benfica?

Vejo cada vez menos futebol e cada vez vou menos ao estádio. É uma combinação de várias coisas. Às vezes não tenho pachorra para estar a sair de casa e ir para a confusão do trânsito. Depois, também verifico que os jogos são todos muito iguais. Vejo os jogadores e também me parecem todos iguais. Às vezes fico desapontado porque passo a vida a ver o óbvio. Estou sentado no sofá a ver um jogo, estou a ver o nº 7 com a bola e já sei que a seguir ele vai passar ao 32, e que depois ele devolve-lhe a bola.

É tudo muito previsível?

Sim. Há aqui um equívoco entre o que foi um modelo que começou com Cruiff e que Pep Guardiola consolidou, que é o chamado tiki taka, hoje há esta fobia da posse de bola. Acho que hoje em dia há posse de bola a mais e qualidade a menos. É preciso ter capacidade de risco. Era só o que faltava quando eu jogava que não fosse para cima do defesa. Sei que hoje há menos espaço, o campo deixou de ter 100 metros, joga-se apenas em 50, estão lá 21 metidos atrás, mas a relação que o jogador tem com o jogo é uma relação de algumas limitações, de falta de visão, de falta de cultura e de inteligência. Vejo jogadores a pensarem no momento da decisão, vejo poucos a anteciparem a decisão. Vejo o Messi e ele tem três opções, mas depois vejo três milhões de jogadores que só têm uma, e se a primeira não funciona, já não existe mais nenhuma. O que é que isso origina? Asneira.

E isso explica-se porquê?

Quando olho o futebol que se pratica hoje, na sua generalidade, penso que é importante os treinadores pensarem desta maneira: no meu tempo o treinador era mais professor do que treinador. E porquê? Porque não havia tanto conhecimento como há hoje. Hoje o treinador é mais treinador, mas falta voltar a ser professor. É preciso olhar para o jogador e sentir que ele precisa de ser ensinado – o que acontece é que quando nós estamos a trabalhar na área da formação cometemos alguns erros que é importante discutir. É importante reflectir, não há nenhum treinador que não saiba dar o treino hoje, um treinador só não sabe treinar se for preguiçoso. Mas é importante que ele perceba que treinar também é ensinar. Porque o que se nota é que o jogador está treinado, mas não está ensinado. Razão porque vejo jogadores a cometer muitos erros, uns atrás dos outros, como a errar um passe a cinco ou seis metros de distância. E porquê? Não por falta de técnica ou de treino, mas por falta de leitura de jogo, o que quer dizer que o treinador hoje, apesar de ter o conhecimento do treino, tem de ter a sensibilidade de como é que se ensina. Essa é uma das razões para não termos jogos de qualidade.

Quais são os seus hobbies: gosta de ler, de ouvir música, de ir ao cinema?

Gosto de ler e de escrever. Escrevo à mão. Tenho coisas escritas de quando andei nos EUA, nos anos 70 e 80, coisas sobre colegas meus, Costa Pereira, José Águas, Jaime Graça, Torres… Escrevi sobre todos eles, e grande parte desses escritos foram projectados no livro que escrevi [António Simões. Personalidades e reflexões do mais jovem campeão europeu da história, de 2014] não os escrevi agora, fui buscá-los aquilo que tinha escrito há 30 anos. Adoro escrever, adoro reflectir. Fora disso, gosto muito de ver séries policiais. Interessa-me porque desperta-me a grande exigência, no aspecto intelectual, de tentar descobrir qual é o fim daquele filme, tento descobrir e antecipar o que vai acontecer. E adoro receber os meus amigos em casa.

Mas faz petiscos?

Não, mas a minha actual mulher sabe fazer, e eu adoro ter os meus amigos em minha casa. Há coisas na vida às quais não damos o devido valor, ocupados com outras coisas. Não pedimos para nascer, às vezes não sabemos viver, mas não queremos morrer. É preciso saber falar sobre isto. E é preciso perceber que nós estamos aqui com uma missão: e a nossa missão é sermos úteis, fazer alguma coisa: odeio não ter nada para fazer.

Simões (último à dir., em baixo), fez parte da selecção que ficou em 3º lugar no Mundial de 1966, em Inglaterra

Qual foi o melhor presidente do Benfica? Luís Filipe Vieira?

O actual presidente tem história, tem obra, fez um trabalho extraordinário e revejo-me em muita coisa feita no seu mandato. Mas, em toda a minha vida ligada ao clube, Borges Coutinho foi quem mais me marcou.

Mas Luís Filipe Vieira não foi para o Benfica por sua influência?

Sim. Aliás, ele é da minha família, casou com uma sobrinha minha. A determinada altura, eu estava nos EUA e foi ele quem me desafiou para voltar a Portugal, devo-lhe esse interesse. Ele estava no Alverca e quando voltei houve umas acções que trouxe dos EUA que gostava de desenvolver no Alverca, o Luís foi sensível a isso, porque eram acções interessantes. Comecei a ficar mais perto do futebol e depois entretanto apareceu o Carlos Queiroz, há esse período entre o meu regresso dos EUA e o aparecimento do Carlos, em que o Luís é presidente do Alverca e eu sou colaborador dele, aí em 1992 ou 1993. Depois, o Benfica entrou em crise com o Vale e Azevedo e o Luís Filipe Vieira disponibilizou-se para ir ajudar o Benfica. Ele disse-me isso e eu dei essa sugestão ao Manuel Vilarinho, fui o intermediário, eles encontraram-se, conversaram, e pouco depois de Vilarinho ter ganho as eleições ele passou a ser um colaborador, um gestor directo de Manuel Vilarinho, e é aí que tudo começa.

Em Outubro de 2018 houve uma confusão, uma polémica, com a sua proibição de ir à Benfica TV, até se falou em censura. As coisas estão resolvidas ou ficou magoado?

Fiquei magoado, mas é preciso separar isto. Eu nunca critiquei nenhum jogador, nenhum treinador nem nenhum presidente. A excepção foi o Vale e Azevedo, em que entrei com ele no Benfica mas passados seis meses saí pelo meu pé, porque não queria ser cúmplice do que estava a acontecer. E denunciei a situação, não me fui embora calado. Um jornalista falou-me disso e eu disse-lhe: "Vamos ver onde é que vai estar o Vale e Azevedo daqui a algum tempo". Passado algum tempo estava preso. Acertei em cheio.





Simões e a polémica com a Benfica TV: "Foi injusta a forma como fui tratado. Sou um homem livre e tenho direito à minha opinião"

Não foi bem tratado?

Foi injusta a forma como fui tratado. Também percebo que às vezes há circunstâncias que empurram as pessoas para determinadas situações, o que eu sempre disse é que não me revejo em pessoas que dizem que representam o Benfica, e continuo a não me rever, disse os nomes [Pedro Guerra]. Eu sou um homem livre e tenho direito à minha opinião. Há quem goste e há quem não goste, respeito quem não tem a mesma opinião que eu. Não podem é ofender-me e faltar-me ao respeito só porque não estão de acordo comigo. É nisso que me sinto magoado. Mas não ando à procura de conflitos, seja em que circunstância for. Não sou daqueles em que quando não estão comigo eu passo a desejar que o Benfica perca. Não hipoteco princípios e valores para ter sucesso. Não contem comigo porque não sigo esses caminhos. Não sei se perdi ou se ganhei gente para ir ao meu funeral, isso não me interessa. Estava a contar ter 492 pessoas no meu funeral e parece-me que agora já só vão 276. Que chatice! Estou-me completamente a marimbar para isso!

Como é que quer ser recordado?

Quero ser recordado juntamente com muitos outros, por ter pertencido a uma geração lindíssima, que deu dezenas de títulos ao Benfica, alguns deles inesquecíveis e não sei se inigualáveis. Sou um desses, não sou um apenas, e é com eles que me revejo. Não quero ser recordado apenas por causa das medalhas, também quero ser recordado pelo respeito que sempre tive pelo meu clube. Troco sempre amizade por respeito. A amizade é sempre mais fácil de se conseguir do que o respeito, porque o respeito é que é o grande pilar da relação duradoura. É aí que eu estou, é aí que eu me revejo, e foi sempre isso que os meus pais me ensinaram. E foi também isso que José Águas, Mário Coluna, Costa Pereira, Germano e companhia me ensinaram no Benfica.