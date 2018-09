"Com a evolução do videoárbitro, e vendo a forma como apitaram no outro dia o lance de Ronaldo, terei de estar atento a tudo", apontou Simeone, que destacou a possibilidade de a tecnologia "imprimir mais justiça ao futebol".

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, disse que a expulsão de Cristiano Ronaldo, da Juventus, frente ao Valência, para a Liga dos Campeões, não tem fundamento porque o internacional português "não fez nada"."Não me parece que tenha feito absolutamente nada e acaba a ser expulso", comentou o argentino, depois de ser interpelado sobre as mudanças trazidas pelo videoárbitro para o futebol.Na passada quarta-feira, Ronaldo disputou apenas os primeiros 29 minutos do jogo do Grupo H da Liga dos Campeões. O jogador recebeu um cartão vermelho directo que ditou a sua expulsão por alegada agressão a um adversário, o colombiano Murillo. A Juventus acabaria por vencer o jogo por 2-0.