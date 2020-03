Silas confirma saída do Sporting

O treinador confirmou ainda, mais rápido que o próprio Sporting, a chegada de Rúben Amorim para o substituir.

Na mesma declaração, Silas deixou claro que deixa os leões com a sensação de que sempre teve apoio da direção. "Não me lembro de ter pensado nisso, de ter ficado ou sair antes do jogo da Turquia. Não acho que a direção tenha feito algo de mal. Não é por isso que saio. Saio porque entendo que realmente tenho ideias. Tenho pelo prazer de treinar e se não estou bem num sítio entendo que devo mudar, tal como o Sporting o pode fazer. A minha relação com presidente e Hugo é muito honesta e leal. Não nos andámos a enganar. Gostamos muito do Sporting. Nunca queremos perder um jogo, mas às vezes perdemos. Não acho que seja essa a razão da minha saída. Acho que quando chegamos as coisas estavam bem pior. Houve evolução na equipa, acho que poderá até evoluir ainda mais, mas por esta e outra razão não foi possível", frisou.



"Acho que [os jogadores] querem ganhar também, só que às vezes isso não chega. Acho que têm responsabilidades, como eu tenho. O Sporting precisa de mais do que todos nós demos", finalizou.

Silas confirmou a saída do Sporting. O treinador disse que a decisão foi tomada sexta-feira. "Este foi o meu último jogo no Sporting", começou por referir.