Sérgio Conceição foi questionado sobre o resultado que deseja para o dérbi de domingo entre Sporting Benfica . O treinador garantiu que o importante é o FC Porto , mas deixou escapar que a vitória dos leões sobre as águias... não calhava nada mal."Não sofremos com isso, estamos habituados a jogar depois dos outros rivais, não há problema. Que resultado convinha? Vitória do FC Porto amanhã em Guimarães. Estamos atentos ao que se passa com os nossos rivais. Se ganhar o Sporting não fica ninguém chateado por isso. Se não dissesse isso, iam dizer que sou maluco. Sou u bocadinho sou (risos). Mas o mais importante é o nosso jogo", referiu em conferência de imprensa.