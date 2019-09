O jogo entre o Sanjoanense e o Canelas, da série B do campeonato de Portugal, terminou com confrontos e obrigou à intervenção da PSP, este domingo.Ao que oapurou, tudo terá começado quando o clube de São João da Madeira marcou o golo que viria a ditar a vitória do mesmo, no último minuto do jogo. Os ânimos exaltaram-se quando os jogadores festejaram o golo em frente da bancada dos gaienses.No final do jogo, e já no exterior, jogadores do Canelas saíram do balneário e envolveram-se em confrontos com os adeptos da equipa adversária.