"No meu reinado, nas provas que o Benfica disputou com o FC Porto conquistou seis títulos e o FC Porto e o Sporting dois cada um", lembrou Rui Vitória.

Rui Vitória exigiu este sábado respeito quando foi questionado sobre o facto de não ter resultados positivos contra o FC Porto.



"Vamos dar conta do recado obviamente. No meu reinado, nas provas que o Benfica disputou com o FC Porto conquistou seis títulos e o FC Porto e o Sporting dois cada um. Já começo a ficar farto, acho que é uma falta de respeito, querem ver o copo meio vazio quando está meio cheio. São seis títulos contra dois do FC Porto e dois do Sporting. As pessoas passam por cima destas questões. Percebo que queiram canalizar as informações para determinado lado", disse, continuando depois a demonstrar toda a sua indignação.



"Quantas equipas ganharam fora na última joranada da Champions? Duas, City e Benfica. Para umas coisas serve tudo para outras nada. Perguntem ao FC Porto se não queria ter seis títulos em vez de dois. É assim que eu vou continuar porque os meus papás me fizeram assim e é assim que eu gosto de estar. Já chega de se olhar para o lado que se quer. Há um trabalho feito nos útimos anos por muita gente que tem de ser altamente reconhecido", prosseguiu.



Rui Vitória não se ficou por aqui: "Desde que o novo estádio foi feito, o Benfica ganhou na Luz três vezes ao FC Porto. É problema do Rui Vitória? É do Rui Vitória, do Jorge Jesus, do Camacho, do Fernando Santos... Sabem quantas vezes é que o Benfica passou a Liga dos Campeões nos últimos 25 anos, no novo formato? Cinco! Duas foi comigo."



Frente ao FC Porto domingo na Luz, o Benfica terá de ser "uma equipa muito rigorosa e competitiva, que saiba interpretar todos os momentos do jogo". "Pequenos pormenores podem fazer a diferença. O adversário é forte mas queremos ganhar", explicou.



Rui Vitória escusou-se a dizer que Lema vai ser titular. "Vai jogar o que eu acho que tem mais condições. Todos estão preparados. Temos duas ou três soluções", disse, acrescentando por outro lado que "Gabriel está convocado".