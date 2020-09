Rúben Dias negociado com o Manchester City

Rúben Dias está a ser negociado com o Manchester City num acordo em que também estará envolvido Otamendi, apurou. O acordo ainda não está concluído mas a transferência deverá ser feita entre 60 e 65 milhões.O defesa é uma peça chave no onze do Benfica. Esta época foi titular nas duas partidas somadas pelas águias. Na temporada passada atuou em 49 jogos e marcou três golos.