Rúben Amorim, o brincalhão que começou no hóquei em patins

Rúben Amorim é apresentado esta tarde no Sporting como o novo treinador do clube.





Brincalhão e responsável. Essas são as primeiras caraterísticas que todos os que conhecem (ou conheceram) Rúben Amorim lhe apontam. Os pais separaram-se quando tinha apenas 1 ano e meio, mas Virgílio, proprietário de uma loja de chaves, e Anabela, contabilista, deram-lhe um importante suporte familiar, que lhe permitiu crescer com uma personalidade vincada. Ricardo Cravo, que foi seu treinador nos juvenis do Corroios, em 2000/01, recorda à: "Um dia, já quando ele jogava no Belenenses, foi visitar-me a um café que eu tinha e disse-me: ‘Míster, você não é homem para estar atrás de um balcão, mas sim no futebol.’ Isso marcou-me. Vi logo ali que tinha à minha frente um grande homem. A mim não me surpreende nada do que lhe está a acontecer. Conquistou tudo sozinho."

Com 35 anos, Rúben Amorim destacou-se no Sp. Braga e ao fim de apenas 13 jogos nos minhotos mudou-se para o Sporting, com os leões a pagarem 10 milhões de euros para o terem já. Rúben Amorim estava desde setembro de 2019 à frente dos sub-23 do Sp. Braga, mas com a saída de Sá Pinto, na véspera do Natal, passou a treinador da equipa principal (mesmo não tendo o curso exigido para o fazer na I Liga, o que gerou polémica). No Sp. Braga, estreou-se a 4 de janeiro, com uma goleada (7-1) no campo do Belenenses, e somou oito vitórias consecutivas, sendo duas contra o Sporting e duas contra o FC Porto (o que valeu a conquista da Taça da Liga). Depois de um empate contra o Gil Vicente (2-2) somou mais três vitórias no campeonato, frente a Benfica, Vit. Setúbal e Marítimo. Pelo meio, Rúben Amorim sofreu as únicas duas derrotas, ambas frente ao Glasgow Rangers, na Liga Europa (3-2 na Escócia e 1-0 em Braga).

Há quase 30 anos, poucos imaginariam que aquele miúdo que brincava com os amigos nas ruas do Bom Sucesso, em Alverca, teria um êxito tão imediato no início da carreira de treinador – depois dos 11 títulos conquistados enquanto jogador. Em criança, o dia-a-dia era dividido entre o CEBI, colégio que frequentava, e as ruas junto ao prédio onde morava com a mãe e o irmão, Mauro, dois anos mais velho (e que foi campeão nacional de juniores pelo Alverca em 2001/02). Apesar da influência de Mauro, o primeiro desporto que agarrou Rúben foi o hóquei em patins. O curioso é que gostava de ser guarda-redes – e também no futebol de rua pedia sempre para ir à baliza.

Deixou a modalidade numa altura em que era capitão de equipa, desiludido com uma atitude de um treinador, que o humilhou em frente aos restantes colegas: "O hóquei em patins, para mim, acabou!", desabafou.

Formação com várias etapas

No futebol, começou nas escolinhas do Benfica, onde esteve cinco anos. Saiu com 13 anos, porque ia passar para os Iniciados B mas o presidente Vale e Azevedo acabou com as equipas secundárias em todos os escalões. Seguiu-se uma experiência no CAC Pontinha, numa altura em que já morava com a mãe e o irmão na Margem Sul. Surgiu então a possibilidade de representar os juvenis do Corroios. "Ele chegou ao clube muito desmotivado porque pensava que ainda ia voltar ao Benfica", lembra Ricardo Cravo, treinador da equipa que, em 2000/01, se sagrou campeã distrital. Nessa altura, Rúben Amorim já se destacava em relação aos restantes: "Não era o nosso capitão, mas tinha perfil de líder. E teve a sorte de ter uma mãe que o ajudou sempre e incentivou-o a continuar a jogar."



No Corroios, viveu um momento que revela a sua forte personalidade. Aconteceu no jogo do título, frente ao Pescadores da Costa de Caparica. "Ele partiu o braço durante o jogo e teve de sair, mas queria tanto festejar com os colegas no final que aguentou as dores e sacrificou-se. Já nessa altura gostava de ganhar", recorda Ricardo Cravo.



Rúben Amorim já não voltaria ao Benfica, mas as boas exibições no Corroios acabaram por ditar a mudança para o Belenenses. "Ter deixado o Benfica foi mau para ele, mas, por outro lado, se pensarmos bem, até pode ter sido bom para a carreira, porque pouco depois estava no plantel sénior do Belenenses", lembra João Coimbra, colega na formação das águias.

A qualidade que evidenciou no futebol jovem quase o levou ao Sporting. Ainda treinou sob o olhar atento de Aurélio Pereira, mas foi no Belenenses que deu o pontapé de saída para o futebol ‘a sério’. Numa equipa de juniores que tinha, por exemplo, Gonçalo Brandão e Rolando, destacava-se pela inteligência em campo e pelo perfil de líder que todos lhe apontavam. "Era muito bom jogador! Por isso é que o chamei para a equipa A", diz-nos Manuel José, que, apesar de ter trabalhado apenas um mês com o antigo médio – por se ter mudado, entretanto, para o Egito –, vai ficar para sempre como o treinador que o lançou ao mais alto nível. "O que mais me espantava era a desinibição com que ele treinava com os mais velhos. E tinha sempre uma piada pronta", atira. "É o exemplo perfeito da pessoa que sabe quando brincar e quando trabalhar. E com um humor sempre muito inteligente. Isso levava a que os outros jogadores o seguissem", acrescenta João Coimbra.

Ascensão meteórica

No Belenenses, fixou-se como bombeiro de serviço entre as épocas de 2004/05 e 2007/08, jogando a médio-centro ou, se necessário, a lateral-direito. Foram mais de 100 jogos até o Benfica, clube do coração – algo que nunca escondeu –, o contratar, no verão de 2008. A primeira temporada, com Quique Flores (2008/09), e a segunda, com Jorge Jesus (2009/10), foram das melhores da carreira e as portas da seleção também se abriram, ao ponto de ter representado Portugal no Mundial 2010, na África do Sul. "Ele era um rapaz muito brincalhão, mas tinha coisas de líder, era evoluído taticamente e muito responsável em campo. Isso ajudou a que conseguisse construir a carreira que fez", conta Luís Filipe, antigo lateral-esquerdo que jogou com Amorim nas águias e com quem mantém uma relação familiar. Ou não fossem cunhados.



Foram 10 títulos no Benfica e mais um no Sp. Braga (numa das duas épocas em que jogou no Minho por empréstimo dos encarnados), mas depois sofreu uma grave lesão no joelho direito (ficou parado meio ano) que viria a precipitar o fim da carreira ao serviço do Al-Wakrah, do Qatar, em 2016.



Da faculdade para o banco

A carreira de treinador chegou pouco depois, mas, antes, Rúben Amorim quis experimentar a faceta académica. Já era bom aluno na escola, até o futebol o ter obrigado a interromper os estudos no 12º ano, mas a verdade é que surpreendeu quem com ele lidou nas aulas da Pós-Graduação em ‘High Performance Football Coaching’ da Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, em 2017. Apesar de não ter licenciatura, inscreveu-se no âmbito de um protocolo entre aquele estabelecimento de ensino e a FPF, que permite o acesso aos cursos a jogadores que foram internacionais.

"Ele foi um dos melhores alunos e foi fazer um estágio de uma semana com o Manchester United", refere António Veloso, que concebeu o curso juntamente com José Mourinho. "O curso tem uma parte muito teórica mas, mesmo em algumas áreas em que ele poderia ter tido mais dificuldades, teve um desempenho impressionante e conseguiu resultados muito bons. E atenção a uma coisa: aquela pós-graduação tem um nível de dificuldade muito maior do que o curso UEFA Pro e o Rúben foi excecional em todas as áreas."

Daí até começar a treinar foi ‘um saltinho’. O Casa Pia, que disputava, então, o Campeonato de Portugal, precisava de um treinador que pegasse na equipa no início da época de 2018/19. Rúben Amorim, que morava a 10 minutos do estádio Pina Manique, foi convidado por Carlos Pires, então diretor-desportivo dos gansos, para integrar a estrutura do clube como treinador-estagiário, ficando José da Paz como treinador principal. "Ele tinha ideias claras. Era a primeira experiência como treinador, mas tinha uma boa liderança e todos gostavam dele. Dizia para nos divertirmos a jogar e isso também facilitou o processo", afirma o médio Marco Bicho, que só não trabalhou mais tempo com Amorim por ter, entretanto, saído para o Pinhalnovense.



O sucesso no banco do Casa Pia foi inesperado, mesmo para quem estava no clube. Mas tudo se complicou quando surgiram os primeiros problemas relacionados com o facto de o jovem treinador não ter o nível 4 do curso da UEFA. Por dar indicações aos jogadores em pé, durante os jogos, as multas sucederam-se, tanto para ele como para o Casa Pia. Até que uma queixa da Associação Nacional de Treinadores de Futebol culminou num pesado castigo: um ano de suspensão para Rúben Amorim, 14 mil euros de multa para o clube e cinco jogos à porta fechada (e ainda seis pontos retirados ao Casa Pia). Cansado da situação, o técnico deixou os gansos em janeiro de 2019, mas a justiça, quatro meses depois, dar-lhe-ia razão, colocando um ponto final na suspensão e deixando para trás todas as outras penas, o que ajudou a que o Casa Pia conseguisse um lugar no playoff de acesso à 2ª Liga – até conquistar mesmo o Campeonato de Portugal, numa final com o Vilafranquense.



Já nessa altura, Amorim era apontado como possível treinador das equipas sub-23 do Benfica ou do Estoril. Acabaria por rumar a Braga, para assumir o comando dos ‘bês’, subindo à equipa principal com a saída de Sá Pinto. "O Rúben chega a este cargo porque tem conhecimento e capacidade para assumi-lo. Tenho a certeza de que será mais um dos grandes treinadores que o Sp. Braga projeta para o futebol internacional", disse o presidente do clube, António Salvador, na sua apresentação. No Sp. Braga, os resultados (10 vitórias, um empate e duas derrotas), comprovaram-no. Resta ver o que consegue fazer no Sporting, que está a lutar pelo terceiro lugar do campeonato com o... Sp. Braga.