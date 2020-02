Rúben Amorim, o brincalhão que começou no hóquei

Brincalhão e responsável. Essas são as primeiras caraterísticas que todos os que conhecem (ou conheceram) Rúben Amorim lhe apontam. Os pais separaram-se quando tinha apenas 1 ano e meio, mas Virgílio, proprietário de uma loja de chaves, e Anabela, contabilista, deram-lhe um importante suporte familiar, que lhe permitiu crescer com uma personalidade vincada. Ricardo Cravo, que foi seu treinador nos juvenis do Corroios (Almada), em 2000/01, recorda à SÁBADO: "Um dia, já quando ele jogava no Belenenses, foi visitar-me a um café que eu tinha e disse-me: ‘Míster, você não é homem para estar atrás de um balcão, mas sim no futebol.’ Isso marcou-me. Vi logo ali que tinha à minha frente um grande homem. A mim não me surpreende nada do que lhe está a acontecer. Conquistou tudo sozinho."





Com 35 anos, Rúben Amorim tem-se destacado no Sp. Braga . Estava desde setembro de 2019 à frente dos bês, mas com a saída de Sá Pinto , na véspera do Natal, passou a treinador da equipa principal (mesmo não tendo o curso exigido para o fazer na I Liga, o que gerou polémica). Estreou-se a 4 de janeiro, com uma goleada (7-1) no campo do Belenenses, e desde então soma sete vitórias e um empate (ganhou duas vezes ao Sporting e duas ao FC Porto, tendo conquitado a Taça da Liga). No próximo sábado, dia 15, segue-se a visita ao líder Benfica, um grande teste nesta série invencível.Há quase 30 anos, poucos imaginariam que aquele miúdo que brincava com os amigos nas ruas do Bom Sucesso, em Alverca, teria um êxito tão imediato no início da carreira de treinador – depois dos 11 títulos conquistados enquanto jogador. Em criança, o dia-a-dia era dividido entre o CEBI, colégio que frequentava, e as ruas junto ao prédio onde morava com a mãe e o irmão, Mauro, dois anos mais velho (e que foi campeão nacional de juniores pelo Alverca em 2001/02). Apesar da influência de Mauro, o primeiro desporto que agarrou Rúben foi o hóquei em patins. O curioso é que gostava de ser guarda-redes – e também no futebol de rua pedia sempre para ir à baliza.Deixou a modalidade numa altura em que era capitão de equipa, desiludido com uma atitude de um treinador, que o humilhou em frente aos restantes colegas: "O hóquei em patins, para mim, acabou!", desabafou.