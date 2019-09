Cristiano Ronaldo publicou no Instagram pouco depois de Messi ser eleito o melhor do Mundo para a FIFA . Na mensagem, o craque da Juventus falou em "Paciência e persistência" e deixou antever que o futuro será risonho."Paciência e persistência são duas características que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje é grande um dia começou pequeno. Você não pode fazer tudo, mas faça tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. E procure manter em mente que depois da noite sempre vem o amanhecer. LR", disse nas redes sociais.Recorde-se que o argentino superou a concorrência de Ronaldo e Van Dijk. CR7, que não esteve na gala, foi eleito para o onze ideal da FIFA.