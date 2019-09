Ronaldo, Messi e Van Dijk na corrida ao prémio The Best

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Virgil van Dijk são os três finalistas na corrida ao prémio The Best, distinção atribuída pela FIFA para eleger o melhor jogador do Mundo.O vencedor será conhecido a 23 de setembro numa cerimónia em Milão, Itália, e resultará da votação dos capitães das seleções nacionais, treinadores, adeptos e jornalistas.Lionel MessiJuanfer QuinteroDaniel ZzoriAlisson BeckerEderson MoraesAndre Ter StegenJill EllisPhil NevilleSarina WeigmanHedvig LindahlChristiane EndlerSari van VeenendaallPep GuardiolaJurgen KloppMauricio PochettinoLucy BronzeAlex MorganMegan RapinoeCristiano RonaldoLionel MessiVirgil Van Dijk