Lionel Messi conquistou esta segunda-feira pela sexta vez o título de melhor jogador do ano da FIFA, prémio agora denominado 'The Best', durante cerimónia que decorreu em Milão, Itália.O astro argentino somou 46 pontos e desempatou assim as contas Cristiano Ronaldo (36 pontos), que conquistou cinco vezes o título e que também estava nomeado este ano, tendo ainda superado o holandês Virgil van Dijk 838), que tinha sido eleito o melhor jogador europeu.Cristiano Ronaldo, que não marcou presença na cerimónia, integrou o melhor '11' masculino FIFPRO.