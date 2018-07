O jogador português assumiu querer fazer história no clube italiano e congratulou-se por ter ido para Itália, para um clube de topo e não para a China ou Qatar.

Este é o "Dia J" de Cristiano Ronaldo que saiu do Real Madrid e chegou esta semana a Turim para jogar pela Juventus. Na conferência de apresentação, o português respondeu a várias perguntas dos jornalistas, algumas das quais respondidas em português.



"Como disse muitas vezes, é uma das melhores equipas do mundo. Sempre disse quer era um clube no qual gostaria de jogar. Foi uma decisão fácil, pela dimensão do clube, e foi um passo importante na minha carreira. É o melhor clube italiano, habitado a ganhar, com um grande treinador, grandes jogadores e um grande presidente", afirmou o avançado português.



"Eu ainda sou relativamente novo e gostei de desafios, portanto ainda vou bem a tempo", diz Ronaldo, acrescentando ainda: "Sou uma pessoa que gosta de pensar no presente. Gosto de jogar futebol. Sempre gostei de desafios. Foi o que me aconteceu desde jovem, Nacional, Sporting, Manchester, Real Madrid e Juventus", elencou o avançado. "Tem sido uma carreira de sonho. Estou muito preparado e confiante para este novo desafio."



"Eu sei que vai ser complicado, mas vamos lutar pelo título da Liga dos Campeões e para vencer a Serie A e eu vou ajudar em tudo o que conseguir a alcançar esses objectivos", assegurou o jogador.



"Há jogadores da minha idade que vão para a China ou para o Qatar, para terminar carreira. Eu - com todo o respeito - não. Venho quase rejuvenescer para um clube grande. Vai ser uma etapa bonita aqui e na selecção nacional também."



"Foi uma história brilhante no Real Madrid, que me ajudou muito. Agradeço aos adeptos, que me ajudaram a ser o que sou hoje, mas esta é uma etapa nova. Estou muito feliz, é como se estivesse a começar de novo", sublinhou Ronaldo, pelo qual a Vecchia Signora pagou 100 milhões de euros ao clube espanhol.



"Eu quero fazer história na Juventus", disse ainda o jogador que assegurou que ganhar a "bola de ouro não é uma obsessão". "Vamos ver, mas não me tira o sono", disse o internacional.