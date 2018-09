O internacional português quebrou o jejum no clube italiano e estreou-se a marcar pela La Vecchia Signora.

A Juventus ganhou este domingo ao Sassuolo com dois golos de Cristiano Ronaldo, que quebrou o seu jejum no clube italiano e bisou a partida aos 49 minutos e aos 61'.



No primeiro golo, o internacional português só teve de de encostar a bola para o fundo das redes. Já no segundo, o craque fez um forte remate com o pé esquerdo e bateu Consigli, guarda-redes do Sassuolo.



Já nos descontos, Babacar conseguiu reduzir a diferença no marcador com um golo de cabeça.



Com esta vitória, a Juventus soma 12 pontos conquistados e assume a posição de líder da Série A.