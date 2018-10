José Maria Ricciardi assumiu ser oposição a Frederico Varandas, um mês depois de ter perdido as eleições do Sporting para o antigo director clínico dos leões.

José Maria Ricciardi assumiu ser oposição a Frederico Varandas, um mês depois de ter perdido as eleições do Sporting para o antigo director clínico dos leões. À CMTV, o banqueiro explicou a sua decisão por não reconhecer no actual líder capacidade para resolver o que considera ser o principal problema do clube: as finanças.



"Estou aqui hoje porque pensei que ao fim de um mês se estaria a resolver o problema financeiro do Sporting. Tinha avisado que a situação era gravíssima. Muitos entendem que o futebol é o fundamental e Varandas apresentou-se como expert no futebol. As pessoas entenderam que o sucesso do futebol é que é o importante. Não vislumbro qualquer capacidade nesta direcção para resolver o problema. O Sporting encontra-se em situação de pré-falência. Não vejo capacidade nesta direcção para resolver. Sem dinheiro não há futebol", começou por dizer Ricciardi, que se recusa a ajudar esta direcção.



"Porque os sócios votaram de forma inequívoca nesta direcção e tenho de respeitar isso. Não tenho o direito de propôr-me ajudar uma direcção quando fui candidato e os sócios não me quiseram. Não reconheço a Varandas qualquer credibilidade para resolver o problema do Sporting", vincou.



Questionado sobre uma das conclusões da auditoria forense, que questiona o destino de 700 mil euros supostamente pagos em scouting, Ricciardi desdramatizou: "Não me preocupa porque não é o maior problema do Sporting. Como disse antes, o problema do Sporting não são 700 mil euros, são mais de 100 milhões de euros."