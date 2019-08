O internacional português Ricardo Quaresma revelou hoje, através da sua conta no Instagram, que está de saída do Besiktas, equipa da Liga turca de futebol."Acabei de ser informado pelo presidente do clube que ele não quer que eu continue a jogar na equipa. Neste momento, estou a tentar encontrar solução para o meu futuro e, nos próximos dias, anunciarei, em conferência de imprensa, a minha decisão. Obrigado a todos pela compreensão e apoio", pode ler-se na mensagem do antigo jogador de FC Porto e Sporting.Quaresma, que nas duas passagens pelo Besiktas disputou 227 jogos e marcou 37 golos, tinha revelado na quinta-feira que iria se manter na equipa turca até final do contrato, classificando as notícias da sua saída como 'fake news', mas, dois dias depois, o próprio presidente do clube dá como definitiva a sua saída.