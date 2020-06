A final da Liga dos Campeões de 2014, entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid, contou com mais de 3 mil pessoas envolvidas na organização do jogo no estádio da Luz. Um desafio do campeonato tem sempre entre 1500 e 2000. Mas agora o Benfica-Tondela, que esta quinta-feira, 4 de junho, marca o regresso dos encarnados depois da paragem forçada pelo coronavírus, contará com menos de 200 pessoas, já incluindo os jogadores, equipas técnicas, árbitros, seguranças, jornalistas e até apanha-bolas. "O máximo que está definido pela Liga são 189 pessoas", explica à SÁBADO Bruno Sá, diretor de eventos desportivos do Benfica.

"Há uma diferença enorme", admite Bruno Sá. "Antes havia pessoal de catering, seguranças, stewards, hospedeiras. Envolve muita gente, em toda a área do complexo desportivo do estádio da Luz, que agora fica completamente fechado".

A Liga Portuguesa de Futebol definiu que na zona técnica, que inclui os balneários, corredores de acesso ao túnel e área onde estão os bancos de suplentes, só podem estar jogadores, o staff técnico das equipas, os árbitros, delegados da Liga e o médico anti-doping.

"No total, serão 89 pessoas. E nesta área específica, praticamente só haverá gente testada à Covid-19, com os testes obrigatórios feitos 72 e 24 horas antes dos jogos. A exceção são dois elementos da polícia, que acompanham os árbitros, e dois elementos da segurança privada que têm de estar no local. Esses quatro elementos não têm de ter os testes feitos. Nós aos polícias não podemos exigir nada, claro, mas em relação aos seguranças privados pedimos que também fizessem, por isso só duas pessoas é que devem estar ali sem testes", aponta Bruno Sá.

Toda a zona do estádio por onde vão circular pessoas foi higienizada e selada já nesta quarta-feira, dia 3 de junho, por uma empresa especializada, cumprindo os requisitos da Direção-geral da Saúde (DGS). Segundo o protocolo da Liga, isso terá de ser feito até às 12h ou 15h do próprio dia do jogo, dependendo da hora das partidas, mas Bruno Sá diz que o Benfica vai fazer isso sempre de véspera. "Preferimos fazer isso um dia antes, e essa ação inclui toda a zona técnica, como balneários, corredores e bancos de suplentes, assim como sala e bancada de imprensa ou camarote presidencial. E tudo ficará selado com autocolantes".

Apesar de todos os jogadores e técnicos estarem testados, as recomendações da DGS apontam para que se cumpram as regras de distanciamento social, e por isso convém que fora de campo não haja cruzamento de pessoas (embora lá dentro, claro, acabem por estar todos juntos). Por isso, as equipas vão fazer o aquecimento e a entrada em campo separadas.

"Essa ação será coordenada pelo delegado da Liga, em conjunto com os delegados de cada um dos clubes, que no caso do Benfica será o diretor-geral, Tiago Pinto. Eles é que vão avisar, por exemplo, ‘podem sair daqui a 2 minutos, daqui a 3’", aponta Bruno Sá, que realça ainda a obrigatoriedade de toda a gente que não está dentro de campo, incluindo os jogadores suplentes e técnicos (a exceção é o treinador principal) terem de usar máscara. "Os jogadores do Benfica estão em estágio no Seixal e vêm diretamente de autocarro para o estádio e trazem já máscara", nota. Haverá também vários desinfetantes na zona da área técnica e da imprensa.

Mas há mais redução de pessoas. Por exemplo, passará a haver apenas sete jornalistas na zona do relvado, incluindo fotógrafos e da rádio. E depois haverá 25 na bancada de imprensa. O acesso direto ao relvado também vai contemplar apenas 15 pessoas, entre jornalistas, técnicos de relva e de broadcasting (que asseguram a transmissão do jogo pela BTV), e as chamadas equipas de ativação (que colocam, por exemplo, as lonas de publicidade e patrocínios).

Haverá também apenas quatro apanha-bolas. "Antes eram no mínimo nove", diz Bruno Sá, que explica: "Vamos ter um atrás de cada baliza e dois na lateral por detrás dos placards eletrónicos, no lado oposto à zona dos bancos de suplentes, porque aí não lhes é permitido ficar. Como são apenas quatro para um espaço tão grande, vamos disponibilizar ao longo do relvado algumas bolas já higienizadas".

Os próprios apanha-bolas vão ter de limpar as bolas. "No dia de jogo, é-lhes explicado o que devem fazer e vão receber uma toalha e um spray ou bisnaga para fazerem a higienização da bola", conta Bruno Sá, que admite que agora "as bolas atiradas já não são devolvidas pelo público, e portanto só devem ser recuperadas ao intervalo. Por isso é que vamos deixar muitas bolas já higienizadas em locais previamente definidos com os delegados da Liga e a equipa de arbitragem".

Apesar de não haver público, o voo da águia vai manter-se. "Ontem (terça-feira) fez um voo de teste e hoje (quarta-feira) está previsto outro, porque vamos ter um sistema inovador na transmissão do jogo, que é usar a spidercam por cima do relvado. Nunca tínhamos feito aqui, uma vez que essa ‘aranha’ é suportada por cabos de aço presos aos quatro pilares do estádio e isso inviabilizava o voo da águia. A questão é que, com público, a águia voa muito alto. Mas sem público já pode voar mais baixo e não se põe o problema da spidercam".

Sobre a possibilidade de haver adeptos nas imediações do estádio (como aconteceu na quarta-feira com os elementos dos Superdragões, que foram apoiar a equipa do FC Porto próximo do estádio do Famalicão), Bruno Sá diz que isso será uma questão a resolver pelas forças de segurança."Percebemos que as pessoas estão ávidas de futebol, mas nós vamos ter o complexo desportivo fechado a partir das 15 horas desta quinta-feira, precisamente para evitar aglomerados junto do estádio. A zona comercial, que inclui restaurante, Media Markt ou Loja do Benfica, funciona normalmente, mas às 15 horas fecha tudo. Todos os portões de acesso ao complexo desportivo do estádio serão encerrados, zona comercial, zona do relvado sintético, parques de estacionamento, fica tudo fechado. Só terá acesso quem tem uma credencial específica".