Rafa, Pizzi e Lage apresentaram queixa na polícia por vandalismo contra desconhecidos, apurou Record depois de as suas casas terem sido grafitadas com ameaças após o empate da equipa com o Tondela.A PSP, que está a investigar o caso, admitiu à Lusa que entre os suspeitos podem estar elementos das claques do Benfica devido ao teor das mensagens. A PSP foi alertada ao início da manhã de hoje para estes casos.Esta situação surgiu após o autocarro da equipa do Benfica ter sido apedrejado, na quinta-feira à noite, à saída da A2, quando se dirigia para o centro de estágios do clube, no Seixal, depois do empate 0-0 na receção ao Tondela, em jogo da 25.ª jornada da Liga NOS.Os jogadores Weigl e Zivkovic foram transportados para um hospital de Lisboa, por terem sido atingidos com estilhaços.Em comunicado, o clube da Luz confirmou que o autocarro foi alvo de um "criminoso apedrejamento" e confirmou que os dois futebolistas foram conduzidos ao hospital para "serem observados, na sequência dos estilhaços que os atingiram".