Na época passada, Quim esteve ligado à estrutura avense como diretor de relações institucionais, indo agora cumprir um desejo antigo e partilhar a sua experiência com os guarda-redes Beunardeau, Fábio Szymonek e Raphael Aflalo.



Como jogador, o antigo guarda-redes do Sporting de Braga e do Benfica somou mais de 700 jogos oficiais, 193 dos quais ao serviço do Desportivo das Aves, no qual terminou a carreira, em 2017/18.

O antigo internacional português Quim vai regressar aos relvados para assumir o cargo de treinador de guarda-redes do Desportivo das Aves, confirmou hoje em comunicado o clube da I Liga de futebol."Quim está de volta aos relvados, mas para cumprir a primeira experiência enquanto treinador de guarda-redes", informa o Aves num breve comunicado publicado nas redes sociais do clube.