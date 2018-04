Até agora, Bruno de Carvalho não manifestou intenções de se demitir, mas há vários nomes que são apontados para a sucessão. Um deles é o de Rogério Alves. O advogado foi presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting enquanto Soares Franco estava à frente do clube, e presidiu à mesa da Assembleia Geral da SAD leonina quando esta era gerida por Soares Franco e José Eduardo Bettencourt.Segundo o jornal Público, um grupo de sócios contra Bruno de Carvalho quer convencer Alves a tentar ocupar o cargo. Mas em Fevereiro, Alves afirmou ao Diário de Notícias e à TSF: "Estamos a três anos das eleições, não estamos em processo eleitoral. Eu não sou candidato a coisa nenhuma."Contudo, quando questionado sobre o mandato do actual presidente do Sporting, frisou: "Há muitas coisas com as quais eu não concordo."Há agora um grupo de sócios que tentará convencê-lo a candidatar-se à presidência, mas isso só deverá ocorrer caso Bruno de Carvalho se demita.O nome de Rogério Alves não é o único envolto nos rumores da corrida à presidência do Sporting. Pedro Madeira Rodrigues, que se candidatou em 2016, pode voltar a tentar a sorte. Carlos Severino, outro antigo candidato que pediu a demissão do presidente leonino esta semana, também entra na lista.Mas até agora, só Bruno Conceição, sobrinho-neto de José Travassos, assumiu o desejo da presidência. "Não é uma candidatura contra Bruno de Carvalho, mas sim a favor do Sporting. Há formas estatutárias de convocar eleições, mas, depois da birra que todos suportámos e aturámos na assembleia geral, seria digno que o senhor presidente viesse a público e convocasse eleições no Sporting", afirmou à CMTV.De acordo com o Público, o nome de Paulo Lopo, presidente da SAD do Leixões, também foi apontado como uma possibilidade, mas este não quer avançar.