Foi na Luz que Lage reencontrou o "Catalunha" Jaime Graça, antiga glória do Benfica e Setúbal, coordenador técnico da formação das "águias" e que acompanhou Lage quando este era treinador das camadas jovens dos sadinos. "Jaime Graça foi uma pessoa importante na minha carreira e na minha vida pessoal. Conheci-o em Setúbal antes do Benfica, e encontrei-o aqui de novo como coordenador. É um nome que tem de saltar logo em primeiro lugar. Mas depois há Nené, Bastos Lopes, José Henrique, Bento, Chalana, Valido… Pessoas que me ajudaram a conhecer e perceber o que é o Benfica, sem esquecer os atletas que treinei e que me fizeram evoluir", referiu em entrevista à BenficaTV, quando foi apontado como o novo treinador da equipa B, no verão de 2018.Num total de oito épocas, Bruno Lage passou pelos iniciados, juvenis e juniores do Benfica, sagrando-se campeão dos sub-15 em 2008/09 e de sub-17 em 2010/2011. Durante este tempo, treinou jogadores que chegaram a palcos internacionais ou à Primeira Liga em Portugal como Bernardo Silva, João Cancelo, Gonçalo Guedes, Hélder Costa, Bruno Varela, Ricardo Horta, Rony Lopes, Bruno Gaspar ou Ivan Cavaleiro.

"Passei oito anos num sítio especial que marcou a minha carreira. Quando entrei aqui, com 27 anos, foi quando senti mais aquela oportunidade de seguir uma carreira profissional. Recordo-me de um período importante, ainda sem o centro de estágio, de trabalhar nos Pupilos do Exército, e depois já com o Seixal. Um dos fisioterapeutas chegou a ser meu atleta, o João Ribeiro. O que me recordo? Dos primeiros treinos, do primeiro jogo, do início de uma nova era", contou Lage na entrevista à BTV este verão.

Em 2012, rumou até aos Emirados Árabes Unidos e ao Dubai para treinar a equipa B e juniores do Al-Ahli. Mas a aventura nas Arábias não durou muito e, três anos depois, surgiu o convite de Carlos Carvalhal para ser adjunto deste no Sheffield Wednesday de Inglaterra, algo que lhe mudou a vida.



"Chego ao futebol inglês com Carvalhal, sem ele não era possível. Já tinha feito vários estágios com ele, treinava no Benfica à tarde/noite e observava muito os treinos dele de manhã, no Belenenses e no V. Setúbal. Tornámo-nos amigos no Dubai", afirmou na mesma entrevista à BTV.



Depois de duas épocas no Championship (segunda divisão inglesa) e outra com o Swansea na Premier League, Bruno Lage decidiu sair da asa de Carvalhal e começar a voar por si próprio. "Conseguiu tirar o melhor de mim e das minhas competências, ajudou-me a evoluir para me tornar um treinador de futebol profissional. Estava muito bem e confortável a trabalhar com ele mas, entre questões familiares e profissionais, tive de tomar outra decisão muito difícil – deixar o Carvalhal e voltar".



O regresso do filho pródigo



No começo da época 2018/2019, foi apontado como treinador da equipa B do Benfica, colocando os jovens "encarnados" no 4.º lugar da Ledman LigaPro, a segunda divisão portuguesa, com dois jogos em atraso relativamente ao líder, Famalicão.