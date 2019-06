Polícia dá como provado fraude no jogo que colocou o Valencia na Champions

Recorde-se que já tinha vindo a público conversas gravadas pela polícia, em que Carlos Aranda, um dos implicados na 'Operação Oikos', falava sobre a partida: "Vê, irmão, que o Valencia vença a primeira e a segunda parte, certo? De acordo com o relatório que o 'El Mundo' teve acesso, "o resultado acordado foi de vitória para o Valencia na primeira parte e também vitória final". "Uma previsão que foi cumprida com a ajuda de jogadores de Valladolid", acrescenta.Recorde-se que já tinha vindo a público conversas gravadas pela polícia, em que Carlos Aranda, um dos implicados na 'Operação Oikos', falava sobre a partida: "Vê, irmão, que o Valencia vença a primeira e a segunda parte, certo? Há sete jogadores comprados"

A polícia espanhola considera provada fraude no jogo entre Valladolid e Valencia, que selou a classificação da equipa de Gonçalo Guedes na Liga dos Campeões, e que é uma das partidas no centro da investigação do escândalo de resultados combinados que rebentou em Espanha, denominada 'Operação Oikos', escreve esta quinta-feira o diário espanhol 'El Mundo'."O resultado foi claramente condicionado (jogo terminou com vitória do Valencia por 2-0), atentando diretamente contra a integridade da competição", pode ler-se no relatório policial a que a publicação espanhola teve acesso. Segundo os investigadores, "no jogo, pelo menos um jogador teria intervindo, Borja Fernández", na altura capitão do Valladolid (terminou carreira no final da temporada com direito a homenagem).