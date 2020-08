A carga policial sobre um grupo de adeptos do FC Porto que marcou presença em Coimbra, no dia da final da Taça de Portugal, levou Jorge Nuno Pinto da Costa a encetar um pedido de inquérito ao Ministério da Administração Interna sobre a atuação das forças de segurança.Através da revista Dragões, o presidente dos azuis e brancos deixou um forte apelo para que todos os factos sejam apurados e para que as respostas cheguem "antes da próxima final da Taça"."Esta dobradinha deu-nos um prazer imaculado. Apenas manchado por uma intervenção policial inaceitável e da qual pedimos um rigoroso inquérito ao ministro da Administração Interna [Eduardo Cabrita]. Do qual esperamos as competentes explicações. De preferência antes da próxima final da Taça. Para que não se repita", escreveu Pinto da Costa.