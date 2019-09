A Comissão de Apoio à Candidatura de Pinto da Costa formalizou hoje a recandidatura do líder do FC Porto para o seu 15.º mandato na presidência e apontou a construção de Academia para a formação como principal objetivo.O atual mandato termina em 2020 e é intenção de um grupo de associados fazer com que Pinto da Costa permaneça mais quatro anos no 'cadeirão presidencial', uma ideia subscrita em assinaturas por nomes como André Villas-Boas, António Oliveira e Rui Moreira, conforme explicou Fernando Cerqueira, o principal impulsionador da comissão."António Oliveira, André Villas-Boas e Rui Moreira já manifestaram apoio público a Jorge Nuno Pinto da Costa e, inclusivé, já assinaram a lista de apoio à candidatura. Não falei com o Vítor Baía, mas isso não significa que eu ou alguém da Comissão não possa vir a fazê-lo. As assinaturas hão-de começar a fluir pela cidade, pelo concelho, pelo distrito e pelo país. O Vítor Baía há-de ser contactado. Se quiser assinar, tudo bem, se não quiser, tudo bem na mesma", apontou.Nas duas últimas semanas, André Villas-Boas, atual treinador do Marselha, e Vítor Baía, antigo guarda-redes e glória dos 'dragões', manifestaram a vontade de sucederem a Pinto da Costa, mas apenas quando o atual presidente abandonar o clube.Pinto da Costa também já admitiu publicamente que está recetivo a permanecer no cargo se for essa a vontade dos sócios. O dirigente, depois do centro de treinos do Olival, Estádio do Dragão, Dragão Caixa e Museu, pretende construir uma academia para a formação, estando já no papel um projeto para avançar com a obra.