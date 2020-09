Pai de Messi responde à liga espanhola e diz que cláusula de 700 milhões não é aplicável

Continua o braço de ferro entre Lionel Messi e o Barcelona. Esta sexta-feira, o pai e agente do jogador, Jorge Messi, escreveu uma carta ao presidente da liga espanhola, Javier Tebas, na qual nega a obrigatoriedade de ser paga a cláusula de 700 milhões de euros pela saída do jogador, alegando que a mesma "não é aplicável em absoluto".No domingo, o organismo emitiu um comunicado no qual dava razão ao Barcelona , mas o pai de Messi vem agora criticar a postura da liga espanhola, acusando-a de "parcialidade" e defendendo que a referida cláusula não é válida nesta altura."Desconhecemos qual o contrato que analisaram e quais as bases sobre as quais concluem que o mesmo contrato tem uma cláusula de rescisão aplicável no caso de o jogador decidir extinguir o mesmo de forma unilateral, com efeitos a partir do final da época 2019/2020" pode ler-se no documento. Para Jorge Messi, a interpretação da liga espanhola deve-se a "um erro evidente" da parte do organismo e o pai e agente do astro argentino conclui: "é óbvio que a indemnização de 700 milhões prevista na cláusula anterior, não é aplicável em absoluto".