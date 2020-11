Os últimos meses de Maradona: emagrecer e escapar ao álcool

A 12 de julho, Maradona apareceu à porta de casa, com uma camisola branca do Boca Juniors e uns calções com o emblema de Dorados de Sinaloa, dois clubes aos quais esteve ligado como jogador e treinador. Mais magro, quis mostrar a sua nova imagem, com menos 11 quilos, para provar que estava livre do álcool.

Maradona estava a cumprir o programa "Maratona fitness", aconselhado pelo seu médico pessoal, Leopoldo Luque, para recuperar a mobilidade total (tinha problemas nos joelhos e em 2019 colocou uma prótese no joelho direito) e sentir-se melhor quando fosse possível regressar aos treinos da equipa de futebol que orientava, o Gimnasia de La Plata (suspensos devido à Covid-19). Uma rotina que incluía 20 minutos numa bicicleta estática e fazer caminhadas no parque, o que lhe permitiu, entre outras coisas, voltar a jogar futevólei ou a chutar uma bola.

Leopoldo Luque tinha dito, três semanas antes, ao programa TV Intrusos: "Diego está completamente livre da cocaína, mas nalguns momentos tem excessos de álcool. A paragem, a quarentena e alguns problemas familiares (nomeadamente a guerra com as duas filhas devido ao divórcio com a mãe delas) são terríveis para ele".





Maradona viu essas declarações e decidiu que precisava de mudar. Luque exclamou: "Eu quero ajudar-te. Deixas-me ajudar-te?". E assim começou esse treino e dieta de Maradona, acompanhado pelo fisioterapeuta do Deportivo Riestra.

Em três semanas, Maradona perdeu 11 quilos. Ao mesmo tempo, foi-se mantendo em contacto com o plantel do Gimnasia de La Plata, que orientava. "Ele fala com os rapazes, é muito próximo dos jogadores, é um fenómeno", disse o seu adjunto, Sebastián Méndez.

A 10 de julho, Maradona tinha reunido, de forma virtual, com os dirigentes do clube e acordara continuar à frente da equipa nos próximos 18 meses. "Quando isto [Covid-19] acabar, vou ser o primeiro a estar aí", garantiu.

Menos de quatro meses depois desta mudança na sua vida, Maradona foi notícia por ter sido internado (a 3 de novembro, quatro dias depois de fazer 60 anos), num hospital em Buenos Aires. Na altura, os médicos garantiram que não era uma emergência e que a sua situação estava estável. Ficou no hospital por estar "emocionalmente mal", por ter "uma depressão" e por "sofrer de anemia", segundo revelaram fontes médicas citadas pela agência EFE. "Ele foi fazer alguns exames e acabou por pedir para ser internado", explicaram.

No entanto, após vários exames, os médicos identificaram um hematoma subdural, ou seja, um coágulo sanguíneo no cérebro. Um problema que, referiram os médicos, poderia ser explicado por um traumatismo que poderia ter ocorrido recentemente ou mesmo há alguns anos.

Operado, Maradona ficou internado vários dias no hospital, ao evidenciar "perturbações mentais" em consequência da cirurgia, apesar de o seu médico, Leopoldo Luque, ter dito que o craque iria ter alta dentro de "um dia ou dois". Maradona só deixou a clínica oito dias depois, a 11 de novembro, surgindo com uma ligadura na cabeça e acompanhado por Luque, seguindo depois de ambulância para uma casa de repouso onde iria continuar a recuperação. Mudou-se depois para sua casa, onde morreu esta quarta-feira, dia 25 de novembro, vítima de paragem cadiorrespiratória.

Durante os vários dias em que esteve na clínica, foram dezenas os fãs que por lá passaram, entoando cânticos, trazendo bandeiras, lançando fumos e exibindo cartazes de incentivo.